Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 in Zahlen 23. Spieltag liefert Torreigen, Serien und ein echtes Last-Minute-Highlight von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Während Tabellenführer Lehndorf überraschend strauchelt, setzt Verfolger Wendezelle seine beeindruckende Serie fort. Der Spieltag bringt zahlreiche Tore, klare Siege und dramatische Schlussphasen.

34 Der 23. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hatte es in sich: insgesamt 34 Tore fielen in den sieben Partien – ein Schnitt von fast fünf Treffern pro Spiel. Besonders die Begegnungen in Rautheim und Lehndorf entwickelten sich zu wahren Offensivspektakeln. 2:6 Den deutlichsten Erfolg des Wochenendes feierte der TSV Schwicheldt, der beim FC SF Rautheim mit 6:2 triumphierte. Mit vier Toren Differenz stellte Schwicheldt zwar nicht den höchsten Abstand der Saison, aber den klarsten Sieg dieses Spieltags. Früh stellte das Team die Weichen auf Sieg und ließ sich auch von zwischenzeitlichen Gegentreffern nicht aus der Ruhe bringen.

15 Der TSV Wendezelle ist aktuell das Maß der Dinge in Sachen Konstanz:

Nach dem 2:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger BSC Acosta II ist das Team nun seit 15 Spielen in Folge ungeschlagen. Seit dem 7. Spieltag hat Wendezelle kein Spiel mehr verloren und sich damit eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. 2,36 Trotz der spektakulären 4:6-Niederlage gegen den VfL Leiferde bleibt der Lehndorfer TSV an der Tabellenspitze.

Mit 52 Punkten aus 22 Spielen kommt das Team auf einen Punkteschnitt von 2,36 pro Spiel – ein Wert, der weiterhin Aufstiegsniveau unterstreicht. Allerdings zeigt die jüngste Niederlage, dass das Titelrennen noch lange nicht entschieden ist.