Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen 40 Tore, drei Mannschaften mit zwei Siegen und ein Tabellenführer mit perfekter Ausbeute von red · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hat die Tabelle an der Spitze verdichtet und zugleich erste Trends erkennen lassen. TuS Fortuna Oberg, BSC Acosta und FC SF Rautheim bleiben ohne Punktverlust. Oberg steht dank des Torverhältnisses ganz oben, während Germania Lamme beim 7:2 in Braunschweig den höchsten Sieg des Spieltags feiert.

40 So viele Tore fielen am zweiten Spieltag in den acht Partien der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Damit wurden im Schnitt fünf Treffer pro Begegnung erzielt. Besonders torreich waren die Begegnungen zwischen dem VfB Rot-Weiß Braunschweig und dem TSV Germania Lamme, die mit 2:7 endete, sowie zwischen TuS Fortuna Oberg und dem SV Lengede, in der Oberg mit 6:0 gewann. 2 Zwei Siege in Folge haben nach dem zweiten Spieltag drei Mannschaften vorzuweisen. Neben Tabellenführer TuS Fortuna Oberg bleiben auch der BSC Acosta und der FC SF Rautheim ohne Punktverlust.

Oberg setzte sich nach dem 6:1 zum Auftakt beim TSV Wipshausen nun mit 6:0 gegen den SV Lengede durch. Acosta gewann nach dem 2:1 gegen Germania Lamme am ersten Spieltag nun mit 2:1 gegen den FSV Schöningen II. Rautheim hat ebenfalls sechs Punkte. Nach dem 3:2 gegen Wendezelle zum Auftakt folgte ein 1:0 gegen den FC Wenden. 3 Der aktuelle Tabellenführer TuS Fortuna Oberg kommt auf einen Punkteschnitt von 3,00 Punkten pro Spiel. Zwei Begegnungen, zwei Siege, sechs Punkte – mehr ist zum Saisonstart nicht möglich. Ausschlaggebend für die Spitzenposition ist das Torverhältnis von 12:1. Oberg hat damit bereits elf Treffer mehr erzielt als kassiert und liegt vor BSC Acosta und FC SF Rautheim, die ebenfalls sechs Punkte aufweisen. Acosta und Rautheim kommen jeweils auf ein Torverhältnis von 4:2.