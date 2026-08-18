Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen

Der zweite Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hat die Tabelle an der Spitze verdichtet und zugleich erste Trends erkennen lassen. TuS Fortuna Oberg, BSC Acosta und FC SF Rautheim bleiben ohne Punktverlust. Oberg steht dank des Torverhältnisses ganz oben, während Germania Lamme beim 7:2 in Braunschweig den höchsten Sieg des Spieltags feiert.
So viele Tore fielen am zweiten Spieltag in den acht Partien der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Damit wurden im Schnitt fünf Treffer pro Begegnung erzielt. Besonders torreich waren die Begegnungen zwischen dem VfB Rot-Weiß Braunschweig und dem TSV Germania Lamme, die mit 2:7 endete, sowie zwischen TuS Fortuna Oberg und dem SV Lengede, in der Oberg mit 6:0 gewann.
Zwei Siege in Folge haben nach dem zweiten Spieltag drei Mannschaften vorzuweisen. Neben Tabellenführer TuS Fortuna Oberg bleiben auch der BSC Acosta und der FC SF Rautheim ohne Punktverlust.
Oberg setzte sich nach dem 6:1 zum Auftakt beim TSV Wipshausen nun mit 6:0 gegen den SV Lengede durch. Acosta gewann nach dem 2:1 gegen Germania Lamme am ersten Spieltag nun mit 2:1 gegen den FSV Schöningen II. Rautheim hat ebenfalls sechs Punkte. Nach dem 3:2 gegen Wendezelle zum Auftakt folgte ein 1:0 gegen den FC Wenden.
Der aktuelle Tabellenführer TuS Fortuna Oberg kommt auf einen Punkteschnitt von 3,00 Punkten pro Spiel. Zwei Begegnungen, zwei Siege, sechs Punkte – mehr ist zum Saisonstart nicht möglich. Ausschlaggebend für die Spitzenposition ist das Torverhältnis von 12:1. Oberg hat damit bereits elf Treffer mehr erzielt als kassiert und liegt vor BSC Acosta und FC SF Rautheim, die ebenfalls sechs Punkte aufweisen. Acosta und Rautheim kommen jeweils auf ein Torverhältnis von 4:2.
Das späteste Tor des Spieltags fiel in der Partie zwischen dem VfB Rot-Weiß Braunschweig und Germania Lamme. Leonardi traf in der 88. Minute ins eigene Tor und setzte damit den Schlusspunkt zum 2:7.
In den übrigen Partien fiel kein Treffer später. Beim 1:4 zwischen Leiferde und Wendezelle erzielte Rowold den Ehrentreffer in der 87. Minute, während Rotmann beim 6:0 von Oberg gegen Lengede ebenfalls in der 87. Minute den letzten Treffer erzielte.
Den höchsten Sieg des Spieltags feierte TuS Fortuna Oberg. Der Aufsteiger setzte sich gegen SV Lengede mit 6:0 durch und gewann damit seine zweite Partie der Saison. Bereits nach drei Minuten brachte Rotmann Oberg in Führung. Lieckfeldt erhöhte vor der Pause auf 2:0, ehe Oberg nach dem Seitenwechsel durch Lieckfeldt, Driesen und Rotmann weitere vier Treffer erzielte. Mit sechs Toren Differenz war der Erfolg der deutlichste Sieg des zweiten Spieltags.