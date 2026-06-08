Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen Acosta sorgt für historisches Torfestival, Lehndorf krönt Meistersaison mit Remis in Wendezelle von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Der 30. und letzte Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hatte noch einmal alles zu bieten: Tore im Minutentakt, späte Treffer, ein spektakuläres Spitzenspiel und ein Ergebnis für die Geschichtsbücher. Während sich Meister Lehndorfer TSV und Vizemeister TSV Wendezelle mit einem Remis voneinander verabschiedeten, sorgte der BSC Acosta II mit einem 19:1-Kantersieg für das mit Abstand größte Ausrufezeichen des Wochenendes.

49 Zum Abschluss der Spielzeit zeigten sich die Offensivreihen noch einmal von ihrer besten Seite. In den sieben Begegnungen des letzten Spieltags fielen insgesamt 49 Tore. Allein die Partie zwischen dem VfB Peine und dem BSC Acosta II steuerte dabei 20 Treffer bei. Doch auch in Heeseberg, Schwicheldt und Rautheim bekamen die Zuschauer zahlreiche Tore und spektakuläre Spielverläufe geboten. Damit verabschiedete sich die Liga mit einem echten Offensivfeuerwerk in die Sommerpause. 19:1 Der höchste Sieg des Wochenendes – und zweifellos eines der außergewöhnlichsten Ergebnisse der gesamten Saison – gelang dem BSC Acosta II. Beim 19:1-Auswärtssieg gegen den VfB Peine setzte sich der Aufsteiger mit unglaublichen 18 Toren Differenz durch. Bereits nach 27 Minuten stand es 5:0, zur Pause führte Acosta mit 6:1. Auch nach dem Seitenwechsel nahm die Torflut kein Ende. Niebuhr erzielte vier Treffer, Julius Janknecht steuerte fünf Tore bei, dazu trafen zahlreiche weitere Spieler. Mit 19 Toren in einer Partie stellte Acosta einen bemerkenswerten Schlusspunkt unter eine starke Saison.

9 Die längste aktuelle Serie der Liga gehört weiterhin dem TSV Germania Lamme. Durch das spektakuläre 3:3 beim FC SF Rautheim blieb die Germania nun seit neun Spielen in Folge ungeschlagen. Dabei bewies die Mannschaft einmal mehr ihre Moral: Nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand kämpfte sich Lamme zurück und sicherte sich durch die Treffer von Holland und Kajolli noch einen Punkt. Die Serie unterstreicht die starke Rückrunde der Mannschaft, die die Saison auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz beendet. 2,43 Der Lehndorfer TSV beendet die Saison als verdienter Meister der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2. Nach dem 1:1 im direkten Duell beim Tabellenzweiten TSV Wendezelle kommt der Meister auf 68 Punkte aus 28 Spielen. Das ergibt einen Punkteschnitt von 2,43 Punkten pro Partie. Über die gesamte Spielzeit hinweg präsentierte sich Lehndorf als das konstanteste Team der Liga und sicherte sich damit verdient den Aufstieg.