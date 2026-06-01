Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen Spitzenreiter baut Vorsprung aus, Lamme bleibt in Topform und mehrere Partien werden erst tief in der Nachspielzeit entschieden von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 hatte alles zu bieten, was den Amateurfußball auszeichnet: späte Tore, emotionale Wendungen und wichtige Punkte im Aufstiegs- und Tabellenkampf. Während der Lehndorfer TSV seine Tabellenführung weiter festigte, sorgten der TSV Wendezelle und der BSC Acosta II in den Schlusssekunden für spektakuläre Schlagzeilen.

28 Die Offensivreihen der Liga präsentierten sich erneut in Torlaune. Insgesamt fielen am 29. Spieltag 28 Treffer in sieben Begegnungen. Damit lag der Toreschnitt bei exakt vier Toren pro Spiel. Besonders torreich ging es in Braunschweig, Leiferde und Lamme zu. Mehrere Begegnungen wurden erst in den Schlussminuten entschieden und sorgten für reichlich Spannung bis zum Abpfiff. 0:5 Den deutlichsten Erfolg des Spieltags feierte der FC SF Rautheim, der beim bereits abgestiegenen Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde einen souveränen 5:0-Auswärtssieg einfuhr. Mit fünf Toren Differenz gelang den Gästen der höchste Sieg des Wochenendes. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Rautheim die Gegenwehr der Gastgeber binnen weniger Minuten. Benjamin William und Kimo Lasse sorgten unmittelbar nach Wiederanpfiff für die Vorentscheidung, ehe Simon Glück, Nils Hoffmeister und Maddox Schülke den Kantersieg perfekt machten.

8 Die beeindruckendste Serie der Liga gehört aktuell dem TSV Germania Lamme. Durch den 4:1-Heimsieg gegen den TSV Wipshausen blieb die Mannschaft nun acht Spiele in Folge ungeschlagen. Seit Ende März sammelte Lamme konstant Punkte und arbeitete sich auf Rang drei vor. Gegen Wipshausen zeigte die Mannschaft erneut ihre Offensivstärke. Fisnik Kajolli traf doppelt, Fidan Kajolli steuerte ebenfalls einen Treffer bei. Die Serie unterstreicht die starke Rückrunde der Germania, die sich inzwischen als drittbeste Kraft der Liga etabliert hat. 2,48 Der Lehndorfer TSV untermauerte seine Aufstiegsambitionen mit einem ungefährdeten 2:0-Heimsieg gegen den FC Heeseberg. Mit nun 67 Punkten aus 27 Spielen kommt der Tabellenführer auf einen hervorragenden Punkteschnitt von 2,48 Punkten pro Partie. Damit bleibt Lehndorf das konstanteste Team der Liga und geht mit einer komfortablen Ausgangsposition in die letzten Saisonspiele. Gegen Heeseberg sorgten Herzig kurz vor der Pause und Hieske im zweiten Durchgang für die entscheidenden Treffer.