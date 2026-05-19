Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen Wenden feiert Torfestival, Lamme bleibt stabil – Lehndorf marschiert weiter vorneweg von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 brachte deutliche Ergebnisse, ein echtes Offensivspektakel in Wenden und weitere wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen. Während Lehndorf seine Spitzenposition festigt, setzt Germania Lamme seine starke Serie fort.

29 In den sieben Begegnungen des 28. Spieltags fielen insgesamt 29 Tore.

Besonders auffällig waren dabei mehrere deutliche Siege sowie starke Offensivleistungen einzelner Mannschaften. Vor allem der FC Wenden sorgte mit seinem Auftritt gegen Leiferde für ein echtes Ausrufezeichen. 6:2 Den klarsten Erfolg des Spieltags feierte der FC Wenden, der den VfL Leiferde überraschend deutlich mit 6:2 bezwang. Mit vier Toren Differenz gelang Wenden nicht nur der höchste Sieg des Wochenendes, sondern auch einer der eindrucksvollsten Auftritte der bisherigen Saison. Besonders nach der Pause spielte sich die Mannschaft offensiv in einen Rausch und ließ Leiferde kaum noch Luft zum Atmen.

7 Der TSV Germania Lamme bleibt weiterhin eines der formstärksten Teams der Liga.

Nach dem 1:1 beim direkten Konkurrenten TSV Wendezelle ist die Mannschaft nun seit sieben Spielen in Folge ungeschlagen. Die Serie zeigt eindrucksvoll, wie stabil Lamme mittlerweile auftritt. Gerade defensiv wirkt die Mannschaft deutlich gefestigter als noch in der Hinrunde und sammelt konstant Punkte gegen direkte Konkurrenz. 2,44 Der Lehndorfer TSV bleibt weiterhin Tabellenführer und unterstrich seine Ambitionen mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TSV Schwicheldt. Mit 61 Punkten aus 25 Spielen kommt der Spitzenreiter auf einen Punkteschnitt von 2,44 Punkten pro Partie – der beste Wert der Liga und weiterhin klarer Aufstiegskurs.