Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen

Der Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 bot erneut ein enges Tabellenbild, späte Entscheidungen und mehrere hart umkämpfte Partien. Während vorne Lehndorf weiter souverän punktet, bleibt das Verfolgerfeld in Bewegung.
In den sieben Begegnungen des 27. Spieltags fielen insgesamt 24 Tore.
Damit blieb die Runde zwar etwas unter dem Saison-Durchschnitt, bot aber dennoch mehrere Spiele mit späten Wendungen und knappen Ergebnissen.
Den höchsten Sieg des Wochenendes erzielte gleich zweimal ein Team mit zwei Toren Differenz:
Beide Mannschaften präsentierten sich defensiv stabil und nutzten ihre Chancen effizient. Lehndorf bestätigte damit seine Spitzenposition, während Lamme seine starke Form eindrucksvoll fortsetzt.
Der TSV Germania Lamme ist weiterhin eines der heißesten Teams der Liga.
Nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Heeseberg ist die Mannschaft nun seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. Die Serie umfasst dabei mehrere überzeugende Siege gegen direkte Konkurrenten sowie konstant stabile Defensivleistungen – ein wesentlicher Faktor für den Sprung auf Rang drei.
Der Lehndorfer TSV behauptet seine Tabellenführung mit einem weiteren souveränen Sieg gegen den FC Wenden.
Mit 58 Punkten aus 24 Spielen ergibt sich ein Punkteschnitt von 2,42 Zählern pro Partie – weiterhin ein klarer Aufstiegswert. Die Mannschaft kontrolliert das Titelrennen und lässt auch in engen Spielen kaum Punkte liegen.
Das dramatischste Ende eines Spiels gab es in Vechelde:
Beim 3:3 zwischen Arminia Vechelde und TSV Wipshausen erzielte Beyer den Ausgleich in der 90. Minute. Damit war es zugleich das späteste Tor des Spieltags und sorgte für einen überraschenden Punktgewinn der Gastgeber nach dreifachem Rückstand.