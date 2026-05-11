Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen Lamme setzt Ausrufezeichen, Wendezelle bleibt dran – späte Tore prägen den 27. Spieltag von red · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 bot erneut ein enges Tabellenbild, späte Entscheidungen und mehrere hart umkämpfte Partien. Während vorne Lehndorf weiter souverän punktet, bleibt das Verfolgerfeld in Bewegung.

24 In den sieben Begegnungen des 27. Spieltags fielen insgesamt 24 Tore.

Damit blieb die Runde zwar etwas unter dem Saison-Durchschnitt, bot aber dennoch mehrere Spiele mit späten Wendungen und knappen Ergebnissen. 2:0 Den höchsten Sieg des Wochenendes erzielte gleich zweimal ein Team mit zwei Toren Differenz:

Lehndorfer TSV – FC Wenden 2:0

TSV Germania Lamme – FC Heeseberg 2:0 Beide Mannschaften präsentierten sich defensiv stabil und nutzten ihre Chancen effizient. Lehndorf bestätigte damit seine Spitzenposition, während Lamme seine starke Form eindrucksvoll fortsetzt. 6 Der TSV Germania Lamme ist weiterhin eines der heißesten Teams der Liga.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Heeseberg ist die Mannschaft nun seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen. Die Serie umfasst dabei mehrere überzeugende Siege gegen direkte Konkurrenten sowie konstant stabile Defensivleistungen – ein wesentlicher Faktor für den Sprung auf Rang drei.