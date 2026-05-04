Der Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 2 in Zahlen Wendezelle mit spätem Ausgleich, Lamme im Torrausch – Lehndorf marschiert weiter Richtung Meisterschaft von red · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 bot erneut reichlich Drama, späte Entscheidungen und ein spektakuläres Offensivfeuerwerk in Schwicheldt. Während oben alles auf einen Zweikampf hinausläuft, bleibt auch das Mittelfeld in Bewegung.

31 Auch am 26. Spieltag wurde den Zuschauern einiges geboten: In den sieben Partien fielen insgesamt 31 Tore. Damit bestätigt die Liga einmal mehr ihren Ruf als torreiche und unberechenbare Spielklasse, in der kaum eine Partie ohne klare Höhepunkte endet. 2:4 Einen der deutlichsten Sieeg des Wochenendes erzielte der Lehndorfer TSV, der sich beim VfB Peine mit 4:2 durchsetzte. Mit zwei Toren Differenz gab es noch weitere Erfolge am Spieltag. Germania Lamme und Heeseberg setzten sich jeweils mit 5:3 gegen Schwicheldt und Lafferde durch. Alle Partien blieben eng – ein Zeichen dafür, dass sich viele Teams auf Augenhöhe begegnen, auch wenn die Tabelle anderes vermuten lässt

5 Der TSV Germania Lamme bleibt das formstärkste Team der Liga hinter dem Spitzenduo.

Nach dem spektakulären 5:3-Auswärtssieg beim TSV Schwicheldt ist die Mannschaft nun seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen. Besonders beeindruckend: In dieser Phase gelangen unter anderem zwei Siege gegen direkte Konkurrenten sowie ein torreiches Offensivspiel in Schwicheldt, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. 2,39 Der Lehndorfer TSV festigt mit dem Auswärtssieg in Peine seine Tabellenführung.

Mit 55 Punkten aus 23 Spielen ergibt sich ein Punkteschnitt von 2,39 Punkten pro Partie – weiterhin ein klarer Aufstiegswert. Die Mannschaft zeigt damit auch in der entscheidenden Saisonphase keine Schwäche und hält die Konkurrenz konstant auf Distanz.