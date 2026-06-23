Der Spielplan ist da!

Der Spielplan für die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 steht. Sechzehn Mannschaften gehen in die neue Saison, die am Sonntag, 2. August 2026, mit einem kompletten Spieltag eröffnet wird. Alle acht Begegnungen sind zum Auftakt für 15 Uhr angesetzt.
Zum Start empfängt der FC Lastrup den TuS Emstekerfeld, während der SV Thüle gegen SV Schwarz-Weiß Osterfeine antritt. RW Damme bekommt es mit dem SV Bethen zu tun, SF Niedersachsen Vechta startet mit einem Heimspiel gegen den SV Molbergen. Außerdem spielen SV Holdorf gegen SV Hansa Friesoythe, GW Brockdorf gegen TuS Lutten, SV Amasya Spor Lohne gegen SV Höltinghausen sowie SV Falke Steinfeld gegen den VfL Oythe.
Die Liga verspricht von Beginn an zahlreiche reizvolle Begegnungen. Bereits am 2. Spieltag kommt es unter anderem zum Duell zwischen SV Holdorf und SF Niedersachsen Vechta. Eine Woche später steht für Vechta das Heimspiel gegen TuS Lutten an, ehe Ende August das Aufeinandertreffen mit SV Falke Steinfeld folgt.
Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist für den 29. November 2026 angesetzt. Danach geht es am 7. März 2027 weiter. Der 30. und letzte Spieltag steigt am 6. Juni 2027. Dann kommt es unter anderem zu den Rückspielen TuS Emstekerfeld gegen FC Lastrup, SV Schwarz-Weiß Osterfeine gegen SV Thüle, SV Molbergen gegen SF Niedersachsen Vechta und VfL Oythe gegen SV Falke Steinfeld.
Damit ist der Rahmen für die neue Bezirksliga-Saison gesetzt. Die ersten Wochen werden schnell zeigen, welche Teams sich oben festsetzen und wer früh um wichtige Punkte kämpfen muss.
Tabelle
1. TuS Emstekerfeld 0 0-0-0 0:0 0
2. SV Falke Steinfeld 0 0-0-0 0:0 0
3. SC SF Niedersachsen Vechta 0 0-0-0 0:0 0
4. FC Lastrup 0 0-0-0 0:0 0
5. VfL Oythe 0 0-0-0 0:0 0
6. RW Damme 0 0-0-0 0:0 0
7. SV Hansa Friesoythe 0 0-0-0 0:0 0
8. SV Schwarz-Weiß Osterfeine 0 0-0-0 0:0 0
9. SV Bethen 0 0-0-0 0:0 0
10. SV Höltinghausen 0 0-0-0 0:0 0
11. SV Thüle 0 0-0-0 0:0 0
12. SV Molbergen 0 0-0-0 0:0 0
13. SV Holdorf 0 0-0-0 0:0 0
14. TuS Lutten 0 0-0-0 0:0 0
15. SV Amasya Spor Lohne 0 0-0-0 0:0 0
16. GW Brockdorf 0 0-0-0 0:0 0
Anmerkungen
0 Aufsteiger
0 Aufsteiger über Relegation
0 Absteiger über Relegation
0 Absteiger
1. Spieltag
So., 02.08.26 15:00 Uhr FC Lastrup - TuS Emstekerfeld
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 02.08.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Bethen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Molbergen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Hansa Friesoythe
So., 02.08.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - TuS Lutten
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Höltinghausen
So., 02.08.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - VfL Oythe
2. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Oythe - TuS Emstekerfeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - GW Brockdorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Hansa Friesoythe
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Molbergen - RW Damme
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Bethen - SV Thüle
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - FC Lastrup
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Amasya Spor Lohne
3. Spieltag
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Bethen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Molbergen
So., 16.08.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Holdorf
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - TuS Lutten
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Höltinghausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Falke Steinfeld
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - VfL Oythe
So., 16.08.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
4. Spieltag
So., 23.08.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Lutten - RW Damme
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Thüle
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Molbergen - FC Lastrup
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Bethen - TuS Emstekerfeld
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - GW Brockdorf
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Hansa Friesoythe
5. Spieltag
So., 30.08.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Holdorf
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Thüle - TuS Lutten
So., 30.08.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Höltinghausen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Falke Steinfeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Amasya Spor Lohne
So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - VfL Oythe
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Bethen
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Molbergen
6. Spieltag
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Bethen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Thüle
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Lutten - FC Lastrup
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Holdorf - TuS Emstekerfeld
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 06.09.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Hansa Friesoythe
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - RW Damme
7. Spieltag
So., 13.09.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Höltinghausen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Falke Steinfeld
So., 13.09.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Amasya Spor Lohne
So., 13.09.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - GW Brockdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - VfL Oythe
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Bethen - SV Molbergen
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Holdorf
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - TuS Lutten
8. Spieltag
So., 20.09.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Molbergen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - TuS Emstekerfeld
So., 20.09.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Bethen
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 20.09.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - RW Damme
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Thüle
So., 20.09.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - FC Lastrup
9. Spieltag
So., 27.09.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Amasya Spor Lohne
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Thüle - GW Brockdorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Hansa Friesoythe
So., 27.09.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - VfL Oythe
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Holdorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Bethen - TuS Lutten
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Höltinghausen
So., 27.09.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Falke Steinfeld
10. Spieltag
So., 04.10.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Holdorf
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Bethen
So., 04.10.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Molbergen
So., 04.10.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - RW Damme
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Thüle
So., 04.10.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - FC Lastrup
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - TuS Emstekerfeld
So., 04.10.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
11. Spieltag
So., 11.10.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Hansa Friesoythe
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Thüle - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 11.10.26 15:00 Uhr RW Damme - VfL Oythe
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Holdorf - TuS Lutten
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Höltinghausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Bethen - SV Falke Steinfeld
So., 11.10.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Amasya Spor Lohne
So., 11.10.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - GW Brockdorf
12. Spieltag
So., 18.10.26 15:00 Uhr VfL Oythe - TuS Lutten
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Holdorf
So., 18.10.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Thüle
So., 18.10.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - FC Lastrup
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - TuS Emstekerfeld
So., 18.10.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Bethen
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Molbergen
13. Spieltag
So., 25.10.26 15:00 Uhr FC Lastrup - RW Damme
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Thüle - VfL Oythe
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Höltinghausen
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Falke Steinfeld
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Amasya Spor Lohne
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Bethen - GW Brockdorf
So., 25.10.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Hansa Friesoythe
So., 25.10.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SC SF Niedersachsen Vechta
14. Spieltag
So., 01.11.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Höltinghausen
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Thüle - FC Lastrup
So., 01.11.26 15:00 Uhr RW Damme - TuS Emstekerfeld
So., 01.11.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Bethen
So., 01.11.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Molbergen
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Holdorf
So., 01.11.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - TuS Lutten
15. Spieltag
So., 08.11.26 15:00 Uhr VfL Oythe - FC Lastrup
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Falke Steinfeld
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Amasya Spor Lohne
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Holdorf - GW Brockdorf
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Hansa Friesoythe
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Bethen - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - RW Damme
So., 08.11.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Thüle
16. Spieltag
So., 15.11.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - VfL Oythe
So., 15.11.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Höltinghausen
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - TuS Lutten
So., 15.11.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Holdorf
So., 15.11.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Molbergen
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Bethen
So., 15.11.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 15.11.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Falke Steinfeld
17. Spieltag
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Bethen - FC Lastrup
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Thüle
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Holdorf - RW Damme
So., 22.11.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Hansa Friesoythe
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - GW Brockdorf
So., 22.11.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Amasya Spor Lohne
So., 22.11.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - TuS Emstekerfeld
18. Spieltag
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - VfL Oythe
So., 29.11.26 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Höltinghausen
So., 29.11.26 15:00 Uhr RW Damme - TuS Lutten
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Holdorf
So., 29.11.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Molbergen
So., 29.11.26 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Bethen
So., 29.11.26 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Amasya Spor Lohne
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Falke Steinfeld
19. Spieltag
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Holdorf - FC Lastrup
So., 07.03.27 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Thüle
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Höltinghausen - RW Damme
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Hansa Friesoythe
So., 07.03.27 15:00 Uhr VfL Oythe - GW Brockdorf
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Bethen - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 07.03.27 15:00 Uhr SV Molbergen - TuS Emstekerfeld
20. Spieltag
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Bethen - VfL Oythe
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Thüle - SV Höltinghausen
So., 14.03.27 15:00 Uhr FC Lastrup - TuS Lutten
So., 14.03.27 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Holdorf
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Molbergen
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - GW Brockdorf
So., 14.03.27 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Amasya Spor Lohne
So., 14.03.27 15:00 Uhr RW Damme - SV Falke Steinfeld
21. Spieltag
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Höltinghausen - FC Lastrup
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Thüle
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - RW Damme
So., 21.03.27 15:00 Uhr GW Brockdorf - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 21.03.27 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Hansa Friesoythe
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Bethen
So., 21.03.27 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 21.03.27 15:00 Uhr TuS Lutten - TuS Emstekerfeld
22. Spieltag
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Molbergen - VfL Oythe
So., 04.04.27 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Höltinghausen
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - TuS Lutten
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Bethen - SV Holdorf
So., 04.04.27 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Hansa Friesoythe
So., 04.04.27 15:00 Uhr RW Damme - GW Brockdorf
So., 04.04.27 15:00 Uhr SV Thüle - SV Amasya Spor Lohne
So., 04.04.27 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Falke Steinfeld
23. Spieltag
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - FC Lastrup
So., 11.04.27 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Thüle
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - RW Damme
So., 11.04.27 15:00 Uhr VfL Oythe - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Molbergen
So., 11.04.27 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Bethen
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 11.04.27 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - TuS Emstekerfeld
24. Spieltag
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Holdorf - VfL Oythe
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Bethen - SV Höltinghausen
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Molbergen - TuS Lutten
So., 18.04.27 15:00 Uhr RW Damme - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Thüle - SV Hansa Friesoythe
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Lastrup - GW Brockdorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Amasya Spor Lohne
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Falke Steinfeld
25. Spieltag
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - FC Lastrup
So., 25.04.27 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Thüle
So., 25.04.27 15:00 Uhr VfL Oythe - RW Damme
So., 25.04.27 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Holdorf
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Molbergen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Bethen
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 25.04.27 15:00 Uhr GW Brockdorf - TuS Emstekerfeld
26. Spieltag
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Lutten - VfL Oythe
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Höltinghausen
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Thüle - RW Damme
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Lastrup - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 02.05.27 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - SV Hansa Friesoythe
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - GW Brockdorf
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Bethen - SV Amasya Spor Lohne
So., 02.05.27 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Falke Steinfeld
27. Spieltag
So., 09.05.27 15:00 Uhr RW Damme - FC Lastrup
So., 09.05.27 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Thüle
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Höltinghausen - TuS Lutten
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Holdorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Molbergen
So., 09.05.27 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Bethen
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 09.05.27 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - TuS Emstekerfeld
28. Spieltag
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Höltinghausen - VfL Oythe
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Thüle
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - RW Damme
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Bethen - SV Hansa Friesoythe
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Molbergen - GW Brockdorf
So., 23.05.27 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Amasya Spor Lohne
So., 23.05.27 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Falke Steinfeld
29. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Lastrup - VfL Oythe
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld - SV Höltinghausen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - TuS Lutten
So., 30.05.27 15:00 Uhr GW Brockdorf - SV Holdorf
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Molbergen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta - SV Bethen
So., 30.05.27 15:00 Uhr RW Damme - SV Schwarz-Weiß Osterfeine
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Thüle - TuS Emstekerfeld
30. Spieltag
So., 06.06.27 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld - FC Lastrup
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Thüle
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Bethen - RW Damme
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Molbergen - SC SF Niedersachsen Vechta
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Holdorf
So., 06.06.27 15:00 Uhr TuS Lutten - GW Brockdorf
So., 06.06.27 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Amasya Spor Lohne
So., 06.06.27 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Falke Steinfeld