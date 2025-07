Der Spielplan der Kreisliga Holzminden ist da!

2. Spieltag Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – SC Münchhausen-Bodenwerder Sa., 16.08.25 15:00 Uhr TSV Holenberg – FC Stadtoldendorf So., 17.08.25 15:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – TSV Kirchbrak So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Wesertal – VfB Negenborn v.1927 So., 17.08.25 15:00 Uhr VfL Dielmissen – SV 06 Holzminden So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Ottenstein – MTV Bevern So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Sollingtor – SG Holzberg

1. Spieltag Do., 07.08.25 19:00 Uhr FC Stadtoldendorf – TSV Ottenstein So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Holzberg – MTSV Jahn Eschershausen 1864 So., 10.08.25 15:00 Uhr MTV Bevern – SG Sollingtor So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Münchhausen-Bodenwerder – TSV Holenberg So., 10.08.25 15:00 Uhr SV 06 Holzminden – TuSpo Grünenplan So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – VfL Dielmissen So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Kirchbrak – SG Wesertal

4. Spieltag Sa., 30.08.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – MTV Bevern Sa., 30.08.25 15:00 Uhr TSV Holenberg – SG Sollingtor So., 31.08.25 15:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – SV 06 Holzminden So., 31.08.25 15:00 Uhr SG Wesertal – SC Münchhausen-Bodenwerder So., 31.08.25 15:00 Uhr VfL Dielmissen – FC Stadtoldendorf So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Ottenstein – SG Holzberg So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Kirchbrak – VfB Negenborn v.1927

3. Spieltag Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SG Sollingtor – TSV Ottenstein So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Holzberg – TSV Kirchbrak So., 24.08.25 15:00 Uhr MTV Bevern – TSV Holenberg So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Stadtoldendorf – TuSpo Grünenplan So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Münchhausen-Bodenwerder – VfL Dielmissen So., 24.08.25 15:00 Uhr SV 06 Holzminden – SG Wesertal So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – MTSV Jahn Eschershausen 1864

5. Spieltag

Fr., 05.09.25 19:00 Uhr SG Sollingtor – TuSpo Grünenplan

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – SG Holzberg

So., 07.09.25 15:00 Uhr MTV Bevern – VfL Dielmissen

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Stadtoldendorf – SG Wesertal

So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Münchhausen-Bodenwerder – MTSV Jahn Eschershausen 1864

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV 06 Holzminden – TSV Kirchbrak

So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Ottenstein – TSV Holenberg

6. Spieltag

Do., 11.09.25 18:30 Uhr TSV Holenberg – SG Holzberg

Sa., 13.09.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – TSV Ottenstein

So., 14.09.25 15:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – FC Stadtoldendorf

So., 14.09.25 15:00 Uhr SG Wesertal – MTV Bevern

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfL Dielmissen – SG Sollingtor

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – SV 06 Holzminden

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Kirchbrak – SC Münchhausen-Bodenwerder

7. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:00 Uhr SG Sollingtor – SG Wesertal

Sa., 20.09.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – TSV Holenberg

So., 21.09.25 15:00 Uhr SG Holzberg – SV 06 Holzminden

So., 21.09.25 15:00 Uhr MTV Bevern – MTSV Jahn Eschershausen 1864

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Stadtoldendorf – TSV Kirchbrak

So., 21.09.25 15:00 Uhr SC Münchhausen-Bodenwerder – VfB Negenborn v.1927

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Ottenstein – VfL Dielmissen

8. Spieltag

Sa., 27.09.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – SG Holzberg

So., 28.09.25 15:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – SG Sollingtor

So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Wesertal – TSV Ottenstein

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Dielmissen – TSV Holenberg

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV 06 Holzminden – SC Münchhausen-Bodenwerder

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – FC Stadtoldendorf

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Kirchbrak – MTV Bevern

9. Spieltag

Fr., 03.10.25 19:00 Uhr SG Sollingtor – TSV Kirchbrak

Sa., 04.10.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – VfL Dielmissen

Sa., 04.10.25 15:00 Uhr TSV Holenberg – SG Wesertal

So., 05.10.25 15:00 Uhr SG Holzberg – SC Münchhausen-Bodenwerder

So., 05.10.25 15:00 Uhr MTV Bevern – VfB Negenborn v.1927

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Stadtoldendorf – SV 06 Holzminden

So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Ottenstein – MTSV Jahn Eschershausen 1864

10. Spieltag

Sa., 11.10.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – SG Wesertal

So., 12.10.25 15:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – TSV Holenberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr VfL Dielmissen – SG Holzberg

So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Münchhausen-Bodenwerder – FC Stadtoldendorf

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 06 Holzminden – MTV Bevern

So., 12.10.25 15:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – SG Sollingtor

So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Kirchbrak – TSV Ottenstein

11. Spieltag

Fr., 17.10.25 19:00 Uhr SG Sollingtor – SV 06 Holzminden

Sa., 18.10.25 15:00 Uhr TuSpo Grünenplan – MTSV Jahn Eschershausen 1864

Sa., 18.10.25 15:00 Uhr TSV Holenberg – TSV Kirchbrak

So., 19.10.25 15:00 Uhr SG Holzberg – FC Stadtoldendorf

So., 19.10.25 15:00 Uhr MTV Bevern – SC Münchhausen-Bodenwerder

So., 19.10.25 15:00 Uhr VfL Dielmissen – SG Wesertal

So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Ottenstein – VfB Negenborn v.1927

12. Spieltag

So., 26.10.25 14:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – VfL Dielmissen

So., 26.10.25 14:00 Uhr SG Wesertal – SG Holzberg

So., 26.10.25 14:00 Uhr FC Stadtoldendorf – MTV Bevern

So., 26.10.25 14:00 Uhr SC Münchhausen-Bodenwerder – SG Sollingtor

So., 26.10.25 14:00 Uhr SV 06 Holzminden – TSV Ottenstein

So., 26.10.25 14:00 Uhr TSV Kirchbrak – TuSpo Grünenplan

So., 23.11.25 15:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – TSV Holenberg

13. Spieltag

Fr., 31.10.25 19:00 Uhr SG Sollingtor – FC Stadtoldendorf

Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TuSpo Grünenplan – VfB Negenborn v.1927

Sa., 01.11.25 14:00 Uhr TSV Holenberg – SV 06 Holzminden

So., 02.11.25 14:00 Uhr SG Holzberg – MTV Bevern

So., 02.11.25 14:00 Uhr SG Wesertal – MTSV Jahn Eschershausen 1864

So., 02.11.25 14:00 Uhr VfL Dielmissen – TSV Kirchbrak

So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Ottenstein – SC Münchhausen-Bodenwerder

14. Spieltag

Fr., 07.11.25 19:00 Uhr SG Sollingtor – TSV Holenberg

So., 09.11.25 14:00 Uhr SV 06 Holzminden – MTSV Jahn Eschershausen 1864

So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Münchhausen-Bodenwerder – SG Wesertal

So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Stadtoldendorf – VfL Dielmissen

So., 09.11.25 14:00 Uhr MTV Bevern – TuSpo Grünenplan

So., 09.11.25 14:00 Uhr SG Holzberg – TSV Ottenstein

So., 09.11.25 14:00 Uhr VfB Negenborn v.1927 – TSV Kirchbrak

15. Spieltag

Sa., 15.11.25 14:00 Uhr TSV Holenberg – MTV Bevern

Sa., 15.11.25 14:00 Uhr TuSpo Grünenplan – FC Stadtoldendorf

So., 16.11.25 14:00 Uhr TSV Kirchbrak – SG Holzberg

So., 16.11.25 14:00 Uhr VfL Dielmissen – SC Münchhausen-Bodenwerder

So., 16.11.25 14:00 Uhr SG Wesertal – SV 06 Holzminden

So., 16.11.25 14:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – VfB Negenborn v.1927

So., 16.11.25 14:00 Uhr TSV Ottenstein – SG Sollingtor

16. Spieltag

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TSV Holenberg – TSV Ottenstein

Sa., 14.03.26 14:00 Uhr TuSpo Grünenplan – SG Sollingtor

So., 15.03.26 14:00 Uhr SG Holzberg – VfB Negenborn v.1927

So., 15.03.26 14:00 Uhr VfL Dielmissen – MTV Bevern

So., 15.03.26 14:00 Uhr SG Wesertal – FC Stadtoldendorf

So., 15.03.26 14:00 Uhr MTSV Jahn Eschershausen 1864 – SC Münchhausen-Bodenwerder

So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Kirchbrak – SV 06 Holzminden