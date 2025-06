Der Spielplan der Bezirksliga Weser-Ems 4 ist da!

1. Spieltag

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Holdorf

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - TuS Lutten

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Hansa Friesoythe

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Altenoythe - TuS Frisia Goldenstedt

So., 03.08.25 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Bethen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Molbergen

So., 03.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Thüle

So., 03.08.25 15:00 Uhr VfL Oythe - RW Damme



2. Spieltag

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Thüle - SV Petersdorf

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Molbergen - FC Lastrup

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Bethen - SV Altenoythe

So., 10.08.25 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Höltinghausen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Rot-Weiss Visbek

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - VfL Oythe

So., 10.08.25 15:00 Uhr RW Damme - SV Amasya Spor Lohne

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Grün-Weiß Brockdorf



3. Spieltag

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - TuS Frisia Goldenstedt

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Bethen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Molbergen

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Thüle

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Holdorf

So., 17.08.25 15:00 Uhr RW Damme - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 17.08.25 15:00 Uhr VfL Oythe - TuS Lutten



4. Spieltag

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Thüle

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - RW Damme

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Altenoythe - TuS Lutten

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Lastrup - SV Hansa Friesoythe

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Petersdorf - TuS Frisia Goldenstedt

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Bethen

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr SV Holdorf - SV Molbergen



5. Spieltag

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Thüle - SV Altenoythe

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Höltinghausen

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Bethen - SV Rot-Weiss Visbek

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - VfL Oythe

So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Lutten - RW Damme

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Amasya Spor Lohne

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Petersdorf

So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Holdorf - FC Lastrup



6. Spieltag

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Petersdorf

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Molbergen

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Thüle

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Holdorf

So., 31.08.25 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - TuS Lutten

So., 31.08.25 15:00 Uhr RW Damme - SV Hansa Friesoythe

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfL Oythe - TuS Frisia Goldenstedt



7. Spieltag

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Thüle - SV Rot-Weiss Visbek

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Bethen - VfL Oythe

So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - RW Damme

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Amasya Spor Lohne

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Petersdorf - FC Lastrup

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Altenoythe

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Höltinghausen



8. Spieltag

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - FC Lastrup

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Holdorf

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Petersdorf

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Hansa Friesoythe

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - TuS Frisia Goldenstedt

So., 14.09.25 15:00 Uhr RW Damme - SV Bethen

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Molbergen



9. Spieltag

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Thüle - SV Holdorf

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Molbergen - SV Grün-Weiß Brockdorf

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Bethen - SV Petersdorf

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - FC Lastrup

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Altenoythe

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr TuS Lutten - SV Höltinghausen

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Rot-Weiss Visbek

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr VfL Oythe - SV Amasya Spor Lohne



10. Spieltag

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Thüle - VfL Oythe

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Molbergen - RW Damme

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Bethen - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - TuS Lutten

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Amasya Spor Lohne

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Altenoythe

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Höltinghausen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Rot-Weiss Visbek



11. Spieltag

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Altenoythe

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Petersdorf

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Höltinghausen - FC Lastrup

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - TuS Frisia Goldenstedt

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Bethen

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Molbergen

So., 28.09.25 15:00 Uhr RW Damme - SV Thüle

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Holdorf



12. Spieltag

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Thüle - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Molbergen - TuS Lutten

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Bethen - SV Hansa Friesoythe

So., 05.10.25 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Amasya Spor Lohne

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Höltinghausen

So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Rot-Weiss Visbek

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - VfL Oythe

So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Holdorf - RW Damme



13. Spieltag

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Höltinghausen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Altenoythe

So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Bethen

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Molbergen

So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Thüle

So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Holdorf

So., 12.10.25 15:00 Uhr RW Damme - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 12.10.25 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Petersdorf



14. Spieltag

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Thüle - SV Hansa Friesoythe

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Molbergen - TuS Frisia Goldenstedt

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Bethen - SV Amasya Spor Lohne

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Rot-Weiss Visbek

So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Lastrup - VfL Oythe

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Petersdorf - RW Damme

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Holdorf - TuS Lutten



15. Spieltag

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Rot-Weiss Visbek

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Bethen - SV Molbergen

So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Thüle

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Holdorf

So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Petersdorf

So., 26.10.25 15:00 Uhr RW Damme - FC Lastrup

So., 26.10.25 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Altenoythe



16. Spieltag

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Thüle - SV Bethen

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Molbergen - SV Amasya Spor Lohne

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Höltinghausen - VfL Oythe

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Altenoythe - RW Damme

So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Lastrup - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Petersdorf - TuS Lutten

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Hansa Friesoythe

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Holdorf - TuS Frisia Goldenstedt



17. Spieltag

So., 09.11.25 14:00 Uhr SV Molbergen - SV Thüle

So., 09.11.25 14:00 Uhr SV Bethen - SV Holdorf

So., 09.11.25 14:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 09.11.25 14:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Petersdorf

So., 09.11.25 14:00 Uhr VfL Oythe - SV Rot-Weiss Visbek

So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Lutten - FC Lastrup

So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Altenoythe

So., 09.11.25 15:00 Uhr RW Damme - SV Höltinghausen



18. Spieltag

So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Holdorf - SV Amasya Spor Lohne

So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Höltinghausen

So., 16.11.25 14:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Altenoythe

So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Bethen - FC Lastrup

So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Molbergen - SV Petersdorf

So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Thüle - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Rot-Weiss Visbek

So., 16.11.25 15:00 Uhr RW Damme - VfL Oythe



19. Spieltag

So., 23.11.25 14:00 Uhr SV Petersdorf - SV Thüle

So., 23.11.25 14:00 Uhr FC Lastrup - SV Molbergen

So., 23.11.25 14:00 Uhr SV Altenoythe - SV Bethen

So., 23.11.25 14:00 Uhr SV Höltinghausen - TuS Frisia Goldenstedt

So., 23.11.25 14:00 Uhr VfL Oythe - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 23.11.25 14:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - RW Damme

So., 23.11.25 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Holdorf

So., 23.11.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Hansa Friesoythe



20. Spieltag

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Amasya Spor Lohne

So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Rot-Weiss Visbek

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Bethen - SV Höltinghausen

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Molbergen - SV Altenoythe

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Thüle - FC Lastrup

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Holdorf - SV Petersdorf

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - RW Damme

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Lutten - VfL Oythe



21. Spieltag

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Amasya Spor Lohne

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Rot-Weiss Visbek

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Höltinghausen

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Altenoythe

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - FC Lastrup

So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - RW Damme

So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - VfL Oythe



22. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Thüle

So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Bethen

So., 08.03.26 15:00 Uhr RW Damme - TuS Frisia Goldenstedt

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Hansa Friesoythe

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - TuS Lutten

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Petersdorf

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Holdorf



23. Spieltag

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Amasya Spor Lohne

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Rot-Weiss Visbek

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Höltinghausen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Altenoythe

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - TuS Lutten

So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Bethen - RW Damme

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Molbergen - VfL Oythe



24. Spieltag

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Thüle

So., 22.03.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Molbergen

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Bethen

So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Lutten - TuS Frisia Goldenstedt

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Hansa Friesoythe

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - FC Lastrup

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Petersdorf

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Grün-Weiß Brockdorf



25. Spieltag

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Amasya Spor Lohne

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Rot-Weiss Visbek

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Lastrup - SV Höltinghausen

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Hansa Friesoythe

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Bethen - TuS Lutten

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Thüle - RW Damme

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Holdorf - VfL Oythe



26. Spieltag

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr SV Altenoythe - SV Thüle

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Molbergen

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Bethen

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr VfL Oythe - SV Hansa Friesoythe

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr RW Damme - TuS Lutten

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr SV Petersdorf - SV Grün-Weiß Brockdorf

Mo., 06.04.26 19:00 Uhr FC Lastrup - SV Holdorf



27. Spieltag

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Thüle

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Molbergen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Bethen

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - TuS Frisia Goldenstedt

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Altenoythe

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - FC Lastrup

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 12.04.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Holdorf



28. Spieltag

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - SV Amasya Spor Lohne

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Rot-Weiss Visbek

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Bethen - TuS Frisia Goldenstedt

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Hansa Friesoythe

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Thüle - TuS Lutten

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - RW Damme

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Petersdorf - VfL Oythe



29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Thüle

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Molbergen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Bethen

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Höltinghausen

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfL Oythe - FC Lastrup

So., 26.04.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Petersdorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Holdorf



30. Spieltag

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Amasya Spor Lohne

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Bethen

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Thüle - TuS Frisia Goldenstedt

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Hansa Friesoythe

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - TuS Lutten

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Lastrup - RW Damme

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - VfL Oythe



31. Spieltag

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Bethen - SV Thüle

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - SV Molbergen

So., 10.05.26 15:00 Uhr VfL Oythe - SV Höltinghausen

So., 10.05.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Altenoythe

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - FC Lastrup

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Petersdorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 10.05.26 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Holdorf



32. Spieltag

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Molbergen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Bethen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - TuS Frisia Goldenstedt

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Hansa Friesoythe

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Lastrup - TuS Lutten

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - RW Damme

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - VfL Oythe



33. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Thüle - SV Amasya Spor Lohne

So., 31.05.26 15:00 Uhr RW Damme - SV Rot-Weiss Visbek

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Schwarz-Weiß Osterfeine - SV Höltinghausen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Lutten - SV Altenoythe

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe - FC Lastrup

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt - SV Petersdorf

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Bethen - SV Grün-Weiß Brockdorf

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Molbergen - SV Holdorf



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Holdorf - SV Thüle

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Brockdorf - SV Molbergen

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Petersdorf - SV Bethen

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Lastrup - TuS Frisia Goldenstedt

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Altenoythe - SV Hansa Friesoythe

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Höltinghausen - TuS Lutten

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiss Visbek - SV Schwarz-Weiß Osterfeine

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne - VfL Oythe