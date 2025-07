Der Spielplan der Bezirksliga Braunschweig 3 ist da!

Die Spieltage im Überblick:



1. Spieltag

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - TSV Üfingen

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SC Gitter - FC Ilsetal

Sa., 09.08.25 16:00 Uhr FC Viktoria Thiede - VfL Salder

So., 10.08.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - VfL/TSKV Oker

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - SV Wendessen

So., 10.08.25 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Union Salzgitter

So., 10.08.25 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - KSV Vahdet Salzgitter

Mi., 20.08.25 18:30 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - TSG Bad Harzburg



2. Spieltag

So., 17.08.25 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Fortuna Lebenstedt

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - SV Kissenbrück

So., 17.08.25 15:00 Uhr VfL Salder - Goslarer SC 08

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - FC Viktoria Thiede

So., 17.08.25 15:00 Uhr FC Ilsetal - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Gitter - VfL/TSKV Oker

So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Üfingen - MTV Wolfenbüttel II

So., 17.08.25 15:30 Uhr SV Wendessen - MTV Salzdahlum



3. Spieltag

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - MTV Wolfenbüttel II

So., 24.08.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - VfL Salder

So., 24.08.25 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Wendessen

So., 24.08.25 15:00 Uhr TSV Üfingen - SC Gitter

So., 24.08.25 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - VfL/TSKV Oker

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - FC Ilsetal

So., 24.08.25 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - SV Union Salzgitter

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr Goslarer SC 08 - TSG Bad Harzburg



4. Spieltag

Fr., 29.08.25 18:30 Uhr FC Ilsetal - Goslarer SC 08

Fr., 29.08.25 18:30 Uhr TSV Üfingen - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 31.08.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - KSV Vahdet Salzgitter

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SC Gitter

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - SV Wendessen

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfL Salder - MTV Salzdahlum

So., 31.08.25 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - SV Kissenbrück

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - FC Viktoria Thiede



5. Spieltag

So., 07.09.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - FC Ilsetal

So., 07.09.25 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Union Salzgitter

So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Gitter - MTV Wolfenbüttel II

So., 07.09.25 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Fortuna Lebenstedt

So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - TSV Üfingen

So., 07.09.25 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - VfL/TSKV Oker

So., 07.09.25 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - TSG Bad Harzburg

So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Wendessen - VfL Salder



6. Spieltag

So., 14.09.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - FC Viktoria Thiede

So., 14.09.25 15:00 Uhr SC Gitter - KSV Vahdet Salzgitter

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfL Salder - SV Union Salzgitter

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - SV Wendessen

So., 14.09.25 15:00 Uhr FC Ilsetal - MTV Salzdahlum

So., 14.09.25 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - SV Kissenbrück

So., 14.09.25 15:00 Uhr TSV Üfingen - Goslarer SC 08



7. Spieltag

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Fortuna Lebenstedt

So., 21.09.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - TSV Üfingen

So., 21.09.25 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - VfL Salder

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - TSG Bad Harzburg

So., 21.09.25 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SC Gitter

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - MTV Wolfenbüttel II

So., 21.09.25 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - VfL/TSKV Oker

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Wendessen - FC Ilsetal



8. Spieltag

So., 28.09.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - Goslarer SC 08

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SV Kissenbrück

So., 28.09.25 15:00 Uhr SC Gitter - FC Viktoria Thiede

So., 28.09.25 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - KSV Vahdet Salzgitter

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - VfL Salder

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Ilsetal - SV Union Salzgitter

So., 28.09.25 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - SV Wendessen

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Üfingen - MTV Salzdahlum



9. Spieltag

Do., 02.10.25 19:00 Uhr Goslarer SC 08 - SC Gitter

So., 05.10.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - MTV Wolfenbüttel II

So., 05.10.25 14:30 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - TSG Bad Harzburg

So., 05.10.25 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - VfL/TSKV Oker

So., 05.10.25 14:30 Uhr VfL Salder - FC Ilsetal

So., 05.10.25 14:30 Uhr FC Viktoria Thiede - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 05.10.25 14:30 Uhr MTV Salzdahlum - SV Fortuna Lebenstedt

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Wendessen - TSV Üfingen



10. Spieltag

So., 12.10.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - MTV Salzdahlum

So., 12.10.25 14:30 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SV Wendessen

So., 12.10.25 14:30 Uhr SC Gitter - SV Kissenbrück

So., 12.10.25 14:30 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - Goslarer SC 08

So., 12.10.25 14:30 Uhr FC Viktoria Thiede - KSV Vahdet Salzgitter

So., 12.10.25 14:30 Uhr FC Ilsetal - TSG Bad Harzburg

So., 12.10.25 14:30 Uhr VfL/TSKV Oker - VfL Salder

So., 12.10.25 14:30 Uhr TSV Üfingen - SV Union Salzgitter



11. Spieltag

Mi., 15.10.25 18:30 Uhr VfL Salder - TSV Üfingen

So., 19.10.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 19.10.25 14:30 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - FC Ilsetal

So., 19.10.25 14:30 Uhr SV Wendessen - MTV Wolfenbüttel II

So., 19.10.25 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - SV Fortuna Lebenstedt

So., 19.10.25 14:30 Uhr TSG Bad Harzburg - VfL/TSKV Oker

So., 19.10.25 14:30 Uhr Goslarer SC 08 - FC Viktoria Thiede

So., 19.10.25 14:30 Uhr MTV Salzdahlum - SC Gitter



12. Spieltag

Sa., 25.10.25 14:30 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Kissenbrück

Sa., 25.10.25 16:00 Uhr TSV Üfingen - TSG Bad Harzburg

Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - VfL Salder

So., 26.10.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Union Salzgitter

So., 26.10.25 14:30 Uhr SC Gitter - SV Wendessen

So., 26.10.25 14:30 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - MTV Salzdahlum

So., 26.10.25 14:30 Uhr Goslarer SC 08 - KSV Vahdet Salzgitter

So., 26.10.25 14:30 Uhr VfL/TSKV Oker - FC Ilsetal



13. Spieltag

So., 02.11.25 14:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - VfL/TSKV Oker

So., 02.11.25 14:00 Uhr VfL Salder - MTV Wolfenbüttel II

So., 02.11.25 14:00 Uhr TSG Bad Harzburg - SV Fortuna Lebenstedt

So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Ilsetal - TSV Üfingen

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - Goslarer SC 08

So., 02.11.25 14:00 Uhr MTV Salzdahlum - FC Viktoria Thiede

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - SC Gitter

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Wendessen - FG Vienenburg-Wiedelah



14. Spieltag

So., 09.11.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - TSG Bad Harzburg

So., 09.11.25 14:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - FC Ilsetal

So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Gitter - VfL Salder

So., 09.11.25 14:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Union Salzgitter

So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Wendessen

So., 09.11.25 14:00 Uhr Goslarer SC 08 - MTV Salzdahlum

So., 09.11.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - KSV Vahdet Salzgitter

So., 09.11.25 14:00 Uhr TSV Üfingen - VfL/TSKV Oker



15. Spieltag

So., 16.11.25 14:00 Uhr TSV Üfingen - KSV Vahdet Salzgitter

So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Wendessen - Goslarer SC 08

So., 16.11.25 14:00 Uhr VfL Salder - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 16.11.25 14:00 Uhr TSG Bad Harzburg - SC Gitter

So., 16.11.25 14:00 Uhr FC Ilsetal - MTV Wolfenbüttel II

So., 16.11.25 14:00 Uhr VfL/TSKV Oker - SV Fortuna Lebenstedt

So., 16.11.25 14:00 Uhr MTV Salzdahlum - SV Kissenbrück

So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - FC Viktoria Thiede



16. Spieltag

So., 23.11.25 14:00 Uhr TSV Üfingen - SV Fortuna Lebenstedt

So., 23.11.25 14:00 Uhr VfL/TSKV Oker - MTV Wolfenbüttel II

So., 23.11.25 14:00 Uhr FC Ilsetal - SC Gitter

So., 23.11.25 14:00 Uhr TSG Bad Harzburg - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 23.11.25 14:00 Uhr VfL Salder - FC Viktoria Thiede

So., 23.11.25 14:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - MTV Salzdahlum

So., 23.11.25 14:30 Uhr SV Union Salzgitter - Goslarer SC 08

So., 23.11.25 15:30 Uhr SV Wendessen - SV Kissenbrück



17. Spieltag

So., 30.11.25 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - TSV Üfingen

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - KSV Vahdet Salzgitter

So., 30.11.25 14:00 Uhr MTV Salzdahlum - SV Wendessen

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Kissenbrück - SV Union Salzgitter

So., 30.11.25 14:00 Uhr Goslarer SC 08 - VfL Salder

So., 30.11.25 14:00 Uhr FC Viktoria Thiede - TSG Bad Harzburg

So., 30.11.25 14:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - FC Ilsetal

So., 30.11.25 14:00 Uhr VfL/TSKV Oker - SC Gitter



18. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Fortuna Lebenstedt

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Wendessen - KSV Vahdet Salzgitter

So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Gitter - TSV Üfingen

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Ilsetal - FC Viktoria Thiede

So., 01.03.26 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - Goslarer SC 08

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfL Salder - SV Kissenbrück

So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - MTV Salzdahlum



19. Spieltag

So., 08.03.26 14:00 Uhr SV Kissenbrück - TSG Bad Harzburg

So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Gitter - SV Fortuna Lebenstedt

So., 08.03.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - MTV Wolfenbüttel II

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Wendessen - SV Union Salzgitter

So., 08.03.26 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - VfL Salder

So., 08.03.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - FC Ilsetal

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - VfL/TSKV Oker

So., 08.03.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - TSV Üfingen



20. Spieltag

So., 15.03.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SC Gitter

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - KSV Vahdet Salzgitter

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfL Salder - SV Wendessen

So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - FC Viktoria Thiede

So., 15.03.26 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - Goslarer SC 08

So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Ilsetal - SV Kissenbrück

So., 15.03.26 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - MTV Salzdahlum



21. Spieltag

So., 22.03.26 14:00 Uhr SV Kissenbrück - VfL/TSKV Oker

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Fortuna Lebenstedt

So., 22.03.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - MTV Wolfenbüttel II

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - VfL Salder

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wendessen - TSG Bad Harzburg

So., 22.03.26 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - FC Ilsetal

So., 22.03.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - TSV Üfingen

Mi., 22.04.26 18:30 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SC Gitter



22. Spieltag

So., 29.03.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - FC Viktoria Thiede

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL Salder - KSV Vahdet Salzgitter

So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Ilsetal - SV Wendessen

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - SV Union Salzgitter

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Gitter - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - Goslarer SC 08

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - SV Kissenbrück

So., 29.03.26 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - MTV Salzdahlum



23. Spieltag

So., 12.04.26 14:00 Uhr SV Kissenbrück - SV Fortuna Lebenstedt

So., 12.04.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - MTV Wolfenbüttel II

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - SC Gitter

So., 12.04.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfL Salder - TSG Bad Harzburg

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - FC Ilsetal

So., 12.04.26 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - TSV Üfingen

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Wendessen - VfL/TSKV Oker



24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Kissenbrück

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - KSV Vahdet Salzgitter

So., 19.04.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - SV Wendessen

So., 19.04.26 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - SV Union Salzgitter

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Ilsetal - VfL Salder

So., 19.04.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - FC Viktoria Thiede

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Gitter - Goslarer SC 08

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - MTV Salzdahlum



25. Spieltag

So., 26.04.26 14:00 Uhr SV Kissenbrück - SC Gitter

So., 26.04.26 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - MTV Wolfenbüttel II

So., 26.04.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 26.04.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - FC Viktoria Thiede

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - FC Ilsetal

So., 26.04.26 15:00 Uhr VfL Salder - VfL/TSKV Oker

So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - TSV Üfingen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Wendessen - SV Fortuna Lebenstedt



26. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - SV Wendessen

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Ilsetal - KSV Vahdet Salzgitter

So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - SV Union Salzgitter

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - VfL Salder

So., 03.05.26 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - TSG Bad Harzburg

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - Goslarer SC 08

So., 03.05.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Kissenbrück

So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Gitter - MTV Salzdahlum



27. Spieltag

Fr., 08.05.26 19:00 Uhr VfL Salder - SV Fortuna Lebenstedt

So., 10.05.26 14:00 Uhr SV Kissenbrück - FC Viktoria Thiede

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - MTV Wolfenbüttel II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Wendessen - SC Gitter

So., 10.05.26 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 10.05.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - Goslarer SC 08

So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Ilsetal - VfL/TSKV Oker

So., 10.05.26 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - TSV Üfingen



28. Spieltag

So., 17.05.26 13:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - VfL Salder

So., 17.05.26 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - KSV Vahdet Salzgitter

So., 17.05.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - SV Wendessen

So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Gitter - SV Union Salzgitter

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - TSG Bad Harzburg

So., 17.05.26 15:00 Uhr TSV Üfingen - FC Ilsetal

So., 17.05.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Kissenbrück

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - MTV Salzdahlum



29. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Ilsetal - SV Fortuna Lebenstedt

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSG Bad Harzburg - MTV Wolfenbüttel II

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Salder - SC Gitter

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Union Salzgitter - FG Vienenburg-Wiedelah

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wendessen - FC Viktoria Thiede

So., 31.05.26 15:00 Uhr MTV Salzdahlum - Goslarer SC 08

So., 31.05.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - SV Kissenbrück

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL/TSKV Oker - TSV Üfingen



30. Spieltag

So., 07.06.26 15:00 Uhr KSV Vahdet Salzgitter - TSV Üfingen

So., 07.06.26 15:00 Uhr Goslarer SC 08 - SV Wendessen

So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Viktoria Thiede - SV Union Salzgitter

So., 07.06.26 15:00 Uhr FG Vienenburg-Wiedelah - VfL Salder

So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Gitter - TSG Bad Harzburg

So., 07.06.26 15:00 Uhr MTV Wolfenbüttel II - FC Ilsetal

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Fortuna Lebenstedt - VfL/TSKV Oker

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Kissenbrück - MTV Salzdahlum