Der Spielmacher funktioniert auch im neuen Wormatia-System

Worms. Die Sommervorbereitung von Oberligist VfR Wormatia Worms neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Mit den abschließenden Testspielen beim FC Bayern Alzenau (Donnerstag, 19 Uhr) und beim heimischen Stadionfest gegen den SV Sandhausen (EWR-Arena, Samstag, 14 Uhr) endet das „Warmup” der Wormaten für die anstehende Oberliga-Spielzeit, die für den VfR bei Rot-Weiß Koblenz (1. August, 14 Uhr) beginnt. Innerhalb weniger Wochen hat sich bei den Wormsern eine positive Aufbruchstimmung entwickelt. Das hat mehrere Gründe.
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Es war nicht der erste Anlauf, den die Wormser Verantwortlichen bei Artur Lemm wagten. Schon länger stand der Lemm-Name auf der Wormatia-Wunschliste. Vor allem die attraktive Spielweise und die stetigen Fortschritte seiner vorherigen Teams (VfB Ginsheim, Bayern Alzenau, Rot-Weiß Walldorf) machten in Worms Eindruck. Mehrfach fiel den Wormatia-Verantwortlichen in gegenseitigen Testspielen die körperliche Fitness der Lemm-Mannschaften auf. Er könne sich an ein Testspiel erinnern, sagte Wormatia-Präsident Florian Natter unmittelbar nach der Trainer-Verpflichtung, in dem die Lemm-Elf platte Wormser „in Grund und Boden gelaufen” sei.
Mit dem neuen Coach, so der Wunsch der Wormaten, bekommt nun auch dessen intensive und attraktive Spielweise an der Alzeyer Straße Einzug. Die Performance der Wormatia-Spieler in den bisherigen Testspielen stimmt das VfR-Lager jedenfalls positiv. Das mannorientierte Pressing, das Umschalten nach frühen Ballgewinnen, das vertikale Spiel in die Spitze – viele Inhalte, die Lemm mit seinem Team in den vergangenen Wochen einstudiert hat, kommen bereits zur Geltung. Wenn auch erst in Phasen und nicht durchgängig. Das wäre dann der nächste Schritt. Lemm sagt: „Es ist schon das Ziel, unsere Spielweise dann auch 90 Minuten durchzuziehen.“
In der Vorbereitung besonders im Fokus: Spielmacher Mert Özkaya. Der Topscorer glänzte in der vergangenen Saison mit starken Werten (23 Tore und 17 Assists in 36 Pflichtspielen), tauchte gegen robuste und zweikampfstarke Gegner aber regelmäßig ab. So spielerisch herausragend er in der Oberliga ist, so groß waren auch die Fragezeichen, ob der 24-Jährige der körperlich herausfordernden Spielweise des Lemm-Systems gewachsen wäre.
Das Fazit: Das ist er allemal. Auch in dieser Sommervorbereitung führt Mert Özkaya die interne Scorerliste wieder an und kommt mit dem hohen Anlaufen und den vielen kurzen Sprints zurecht. Es scheint, als mache der feine Fußballer unter seinem neuen Trainer aktuell einen weiteren Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung. Artur Lemm ist von seinem Spielmacher überzeugt: „Von Merts Qualität können wir nur profitieren.”
Mit Luca Pedretti und Altin Vrella holten die Wormser zwei ehemalige Leader zur Wormatia zurück. Mit Raphael Akoto, Justin Barry und Belel Meslem weitere Unterschiedsspieler, die fraglos auch bei der Ligakonkurrenz zum Stammpersonal zählen dürften. Hinzu kommen motivierte Talente, hochveranlagte Spieler, die zuletzt verletzt waren und in Topform ebenfalls eine Bereicherung für das Team sein werden, sowie Rollenspieler, die den etablierten Spielern ihren Platz in der Startelf abluchsen wollen. Dieser Mix an Spielern mit verschiedenen Qualitäten führt zu einer hohen Trainingsintensität.
Insgesamt wirkt der Wormser Kader individuell deutlich stärker besetzt als in der vergangenen Spielzeit. Große Aufstiegsparolen schwingen die Verantwortlichen öffentlich dennoch nicht. Ambitioniert und ehrgeizig sind Lemm und Co aber zweifellos – in Liga und Verbandspokal soll es 2026/2027 weit gehen für die Wormser. Und so ganz sind die Kaderplanungen auch noch nicht abgeschlossen. Ein erfahrener Mann für die Zentrale wäre noch ganz nach den Wünschen des neuen Trainers. Wenn sich für die Wormser da noch eine Option ergibt, so ist aus dem Vereinsumfeld zu hören, würden die VfRler diese Möglichkeit gerne nutzen.
Schon jetzt haben Artur Lemm und sein Team eine positive Stimmung rund um die Wormaten erzeugt. Die enttäuschende, abgelaufene Spielzeit scheint gefühlt schon weit hinter der Wormatia zu liegen. Die Vorfreude auf die bevorstehende Spielzeit ist groß in Worms. Die bisherigen VfR-Auftritte in den Testspielen, verbunden mit Lemms Spielweise, die Rückholaktionen verdienter Spieler oder die Verpflichtungen potenzieller Unterschiedsspieler machen den Wormser Fans Hoffnung, dass die bevorstehende Spielzeit sportlich nicht nur besser läuft als die Vorsaison, sondern dass die Wormatia künftig wieder zu den Topteams der Liga gehören könnte.