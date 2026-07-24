Der Spielmacher funktioniert auch im neuen Wormatia-System Alles auf Anfang: Angeführt von seinem neuen Trainer Artur Lemm erlebt Oberligist VfR Wormatia Worms eine gelungene Sommervorbereitung +++ Mehrere positive Erkenntnisse inklusive von Stefan Mannshausen · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Mit dem neuen Wormatia-Trainer Artur Lemm (graues Shirt) soll es bei den Wormsern künftig wieder aufwärts gehen. Rechts neben ihm: Stürmer-Neuzugang Isaac Okwubor. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Die Sommervorbereitung von Oberligist VfR Wormatia Worms neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Mit den abschließenden Testspielen beim FC Bayern Alzenau (Donnerstag, 19 Uhr) und beim heimischen Stadionfest gegen den SV Sandhausen (EWR-Arena, Samstag, 14 Uhr) endet das „Warmup” der Wormaten für die anstehende Oberliga-Spielzeit, die für den VfR bei Rot-Weiß Koblenz (1. August, 14 Uhr) beginnt. Innerhalb weniger Wochen hat sich bei den Wormsern eine positive Aufbruchstimmung entwickelt. Das hat mehrere Gründe.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der neue Trainer mit attraktiver Spielweise Es war nicht der erste Anlauf, den die Wormser Verantwortlichen bei Artur Lemm wagten. Schon länger stand der Lemm-Name auf der Wormatia-Wunschliste. Vor allem die attraktive Spielweise und die stetigen Fortschritte seiner vorherigen Teams (VfB Ginsheim, Bayern Alzenau, Rot-Weiß Walldorf) machten in Worms Eindruck. Mehrfach fiel den Wormatia-Verantwortlichen in gegenseitigen Testspielen die körperliche Fitness der Lemm-Mannschaften auf. Er könne sich an ein Testspiel erinnern, sagte Wormatia-Präsident Florian Natter unmittelbar nach der Trainer-Verpflichtung, in dem die Lemm-Elf platte Wormser „in Grund und Boden gelaufen” sei.

Mit dem neuen Coach, so der Wunsch der Wormaten, bekommt nun auch dessen intensive und attraktive Spielweise an der Alzeyer Straße Einzug. Die Performance der Wormatia-Spieler in den bisherigen Testspielen stimmt das VfR-Lager jedenfalls positiv. Das mannorientierte Pressing, das Umschalten nach frühen Ballgewinnen, das vertikale Spiel in die Spitze – viele Inhalte, die Lemm mit seinem Team in den vergangenen Wochen einstudiert hat, kommen bereits zur Geltung. Wenn auch erst in Phasen und nicht durchgängig. Das wäre dann der nächste Schritt. Lemm sagt: „Es ist schon das Ziel, unsere Spielweise dann auch 90 Minuten durchzuziehen.“ Spielmacher Mert Özkaya im Spotlight In der Vorbereitung besonders im Fokus: Spielmacher Mert Özkaya. Der Topscorer glänzte in der vergangenen Saison mit starken Werten (23 Tore und 17 Assists in 36 Pflichtspielen), tauchte gegen robuste und zweikampfstarke Gegner aber regelmäßig ab. So spielerisch herausragend er in der Oberliga ist, so groß waren auch die Fragezeichen, ob der 24-Jährige der körperlich herausfordernden Spielweise des Lemm-Systems gewachsen wäre.