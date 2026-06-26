Der Spieler für die besonderen Momente

– Foto: Sascha Wolff

Der CSC 03 Kassel hat eine herausragende Personalie für die kommende Saison geklärt: Alban Meha wird auch 2026/27 das Trikot der „Rothosen“ tragen. Für den Hessenligisten ist die Verlängerung des ehemaligen Profis ein sportlich wie symbolisch starkes Signal, weil Meha in den entscheidenden Wochen der vergangenen Saison noch einmal eindrucksvoll zeigte, welchen Einfluss ein Spieler seiner Klasse haben kann.

Der 39-Jährige war vor eineinhalb Jahren an die Jahnstraße gewechselt. Seine Vita sprach schon damals für außergewöhnliche Qualität, doch beim CSC wurde in der Rückrunde deutlich, dass Mehas Wert nicht allein in seiner Vergangenheit liegt. Mit wichtigen Toren, entscheidenden Vorlagen und seiner Spielintelligenz prägte er die entscheidende Saisonphase maßgeblich mit und hatte großen Anteil daran, dass die Kasseler den Klassenerhalt in der Hessenliga sichern konnten. Auch in den Relegationsspielen übernahm Meha Verantwortung und gehörte zu den bestimmenden Akteuren.

Die Zusage fügt sich in die fortschreitende Kaderplanung der Rothosen ein. Zuletzt hatten bereits die Torhüter Jonas Labonte und Samuel Harz ihre Verträge verlängert und damit für Kontinuität zwischen den Pfosten gesorgt. Die Verlängerung von Meha besitzt jedoch eine besondere Strahlkraft: Der CSC hält nicht nur Erfahrung und Qualität, sondern auch einen Spieler, der enge Spiele mit einer Aktion entscheiden kann.