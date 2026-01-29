Der Speller Test gegen Meppen fällt aus Eis und Schnee von red · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Die Trainer Henry Hupe und Lucas Beniermann waren sich einig: Es wäre klasse, wenn das Testspiel-Derby zwischen dem Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus und dem Regionalliga-Spitzenreiter SV Meppen stattfinden könnte. Doch die Witterung macht ihnen einen dicken Strich durch die Rechnung. Das für Freitag auf dem Kunstrasenplatz im Getränke Hoffmann Stadion geplante Duell zwischen den beiden emsländischen Top-Teams fällt aus.

Das ergab die Platzbesichtigung am späten Mittwochnachmittag. Nach Temperaturen im Minus-Bereich und andauerndem Schneefall ist der Kunstrasenplatz nicht bespielbar, zumal sich das Wetter bestenfalls unwesentlich ändern soll. „Das macht leider keinen Sinn“, erklärte Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte. Auch Hupe bedauert die Absage. Sein Team hatte bereits am Dienstag erlebt, dass auf dem Kunstrasen nichts ging. Das Trainerteam hatte ein Alternativ-Programm vorbereitet: Nach der Analyse des ersten Testspiels am Sonntag (4:3 beim Westfalenligisten SuS Neuenkirchen) fand unter der Regie von Athletik-Trainer Jannik Landwehr eine Krafteinheit statt. Danach folgte Spinning unter der Regie von Mechthild Bertelink. Die Mannschaft bedankt sich ausdrücklich, dass sie immer auch kurzfristig zur Verfügung steht und sich Zeit nimmt.

Auch der SVM hätte gerne in Spelle getestet. Bis zum vergangenen Samstag habe sein Team ganz ordentlich trainieren können, sagte Beniermann. Doch in dieser Woche pendle die Mannschaft eher zwischen Fitnessstudio und dem Sportwerk Ochtrup. Anders als der SCSV hat der Meppen noch kein Testspiel bestritten: Die Partie bei der U23 von Preußen Münster musste wegen der eisglatten Straßen ausfallen. Jetzt findet auch die Partie im Getränke Hoffmann Stadion nicht statt. Dass der vom SVM zu seinem Stammverein SC Spelle-Venhaus zurückgekehrte Adrian Lenz beim Test in Neuenkirchen ein Traumtor erzielte, hatte Beniermann mitbekommen. „Wir haben schon Kontakt gehabt“, erklärte der SVM-Trainer und freute sich riesig über das gelungene Comeback des 25-Jährigen, nachdem er über ein Jahr aus gesundheitlichen Gründen in Meppen nicht spielen konnte. „Wir haben viele Gespräche geführt im Dezember. Ich kann seinen Schritt total verstehen.“