"Der Spaß und die Leichtigkeit sind zurück!"

Vor dem Topspiel gegen Wüstheuterode verrät uns Marvin Kapell, was in dieser Saison besser läuft als letztes Jahr. Er spricht über die Leidenszeit in der Verbandsliga, die Chance auf die Tabellenführung und verrät auch, wer für die bessere Stimmung in der Kabine gesorgt hat...

Marvin Kapell: Da spielen verschiedene Faktoren eine Rollen. Wir kamen letztes Jahr aus einer schwierigen Verbandsliga-Saison, in der wir fast alles verloren haben. Auch in den Jahren davor haben wir fast immer gegen den Abstieg gespielt, sodass wir in dieser Zeit auch ein wenig den Spaß und die Leichtigkeit verloren haben. Wir haben nicht an uns selbst geglaubt und die Grundtugenden nicht auf den Platz gebracht. Gerade in Auswärtsspielen hat uns die Gier gefehlt die Spiele so anzunehmen und sie gewinnen zu wollen. Für die Gegner waren die Spiele gegen uns natürlich Highlights und wenn du dann selbst nicht bei 100% bist, dann wird es gegen jeden Gegner schwer Punkte zu holen.

FuPa Thüringen: Hallo Marvin und danke, dass du dir die Zeit für ein paar Fragen nimmst. Ihr habt mit einem starken Start und 7 Punkten aus 3 Spielen nun die Ehre, dass ihr ein Topspiel gegen den Tabellenführer bei euch auszutragen und nach langer Zeit sogar mal wieder selbst die Tabellenspitze zu übernehmen. Was läuft in dieser Saison auf Anhieb besser als in der letzten Spielzeit?

FuPa Thüringen: Welche Rollen spielen in diesem Zusammenhang die Neuzugänge wie beispielsweise Tino Auerbach und Iljas Kühn? Ist der Start auch dank der neuen Spieler so gut gelaufen?

In dieser Saison ist der Start deutlich besser gelaufen. Von entscheidender Bedeutung war aber auch schon ein großer Teil der Rückrunde der letzten Spielzeit. Da haben wir als Mannschaft wieder an uns geglaubt, uns besser an die Liga angepasst, sodass der Spaß und damit einher gehend auch die Leichtigkeit zurückgekehrt ist.

Marvin Kapell: Die Neuzugänge sind für uns sehr wichtig, vor allem da wir aufgrund von Abgängen und Verletzungen einen sehr kleinen Kader haben. Die neuen Spieler haben Bock sich im Training zu zeigen und in der Mannschaft nicht nur ihren Platz einzunehmen, sondern mit einem Stammplatz eine wichtige Rolle zu spielen. Mit Tino Auerbach haben wir einen Spieler, der mit seiner Ruhe und Kopfballstärke eine absolute Verstärkung auf dem Platz ist. An sich würde ich aber sagen, dass der größte Gewinn von Tino Auerbach wahrscheinlich der ist, dass er sofort dazu beigetragen hat, dass die Stimmung in der Kabine besser ist. Das wiederum sorgte auch für eine bessere Laune auf dem Platz. Iljas ist auch ein sehr wichtiger und flexibel einsetzbarer Spieler und ich bin froh, dass er nun bei uns ist. Er ist noch jung und sehr gewillt sich weiterzuentwickeln und ich glaube er wird noch wichtiger für uns werden als er ohnehin jetzt schon ist.

FuPa Thüringen: Auffällig war in den ersten Spielen auch, dass es einmal andere Torschützen gibt und euer Torjäger Bogdan Unhurian nur als Einwechselspieler in die Partien kam. Ist es vielleicht auch gut, wenn man nicht auf einen einzelnen Spieler angewiesen ist?

Marvin Kapell: Zur Thematik, ob Bogdan in der Startelf steht oder nicht, würde ich weniger etwas sagen wollen, da das eine Sache ist, die die Trainer entscheiden. Dennoch ist er im Training voll dabei und gibt alles. Und er ist auf jeden Fall auch eine Waffe, wenn er von der Bank kommt und gegen Ende des Spiels ins Laufen kommt. Wir haben aber viele Spieler, die Torgefahr ausstrahlen können und letztlich ist es ja auch egal wer die Tore schießt. Auffällig war in den ersten Spielen, dass wir offensiv viel zielstrebiger sind und uns viele klare Torchancen rausgespielt haben. Dann fallen zwangsläufig auch irgendwann mehr Tore.

FuPa Thüringen: Zum Gegner Wüstheuterode, der ja für eine gewisse Konstanz in der Landesklasse steht. Wo machst du die Stärken und Schwächen des aktuellen Tabellenführers fest und was verbindest du persönlich mit dem Gegner?

Marvin Kapell: Zu Wüstheuterode kann ich gar nicht so viel sagen, da ich in den Duellen verletzungsbedingt gefehlt habe. Ich habe als Zuschauer aber beobachtet, dass sie defensiv sehr stabil stehen und vor allem über Konter sehr gefährlich werden können, da sie vorne eine gute individuelle Qualität haben.

FuPa Thüringen: Letzte Saison gab es zwei Remis gegen Wüstheuterode. Erwartest du auch dieses Mal ein enges Spiel oder kann es wie am letzten Spieltag auch wieder zu einem Offensivspektakel und 5 Eintracht-Toren kommen?

Marvin Kapell: Ich erwarte ein umkämpftes Spiel. Unser Gegner will den Göldner sicher auch als Tabellenführer wieder verlassen und wir wiederum wollen die Führung übernehmen. Spiele gegen Wüstheuterode waren nie spielerische Leckerbissen, sondern taktisch und kämpferisch geprägt. Es wird darum gehen unser Spiel und unsere Stärken durchzubringen und möglichst unsere ersten Chancen zu nutzen um nicht in die Gefahr eines Rückstands zu geraten. Aber auch dann traue ich uns zu, dass wir ein Spiel drehen können.

FuPa Thüringen: Wo kann eure Reise diese Saison hin gehen? Man hat nach 3 Spieltagen schon gesehen, dass es nicht die typischen Favoriten sind, die aktuell im oberen Drittel stehen. Ist das für euch der Moment, wo ihr sagt, dass man den Start jetzt vergolden könnte um vielleicht auch die gesamte Spielzeit oben mitzuspielen? Wie sieht da eure internen Erwartungshaltung aus?

Marvin Kapell: Ich denke, dass wir zu Beginn von niemanden als Staffelfavorit genannt worden. Auch intern gab es da keinen großen Druck Meister werden zu müssen, was auch in Anbetracht der letzten Jahre nicht der richtige Weg wäre. Ich denke grundsätzlich hat jeder den Anspruch oben mitzuspielen. Das Hauptziel ist, dass wir die Mannschaft weiter zu entwickeln, den nächsten Schritt zu gehen und auch reifer zu werden. Es geht darum, dass wir Spiele, in denen wir besser sind, souverän zu spielen und zu gewinnen. In erster Linie geht es mir und wahrscheinlich dem ganzen Verein darum wieder Spaß und Euphorie zu entfachen und wenn das am Ende bedeutet, dass wir ganz oben mitspielen, dann sagt sicher auch niemand nein dazu.

FuPa Thüringen: Wir sind gespannt, wohin die Reise geht und sagen nochmals Danke für deine Zeit und wünschen dir und deiner Mannschaft viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.