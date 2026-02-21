Der Spaß und das Familiäre dürfen beim FC Sterkrade nicht fehlen Nach dem Abstieg in der vergangenen Spielzeit spielt der FC Sterkrade 72 im Tabellenmittelfeld der Kreisliga A des Kreises Oberhausen & Bottrop. von Tristan Benten · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

Van Dellen zeigt seiner Mannschaft die Richtung an – Foto: Michael Werner

Nach nur einem Jahr in der Bezirksliga ging es für den FC Sterkrade 72 wieder zurück in die Kreisliga A. Dort spielt die Mannschaft unter Cheftrainer Alexander Forger und Trainerassistent Mirco van Dellen eine solide Saison und steht aktuell mit 26 Zählern auf dem neunten Tabellenplatz. Van Dellen richtete sein Blick noch einmal zurück auf die Vorbereitung des Teams.

Auf starke Vorbereitung folgte ein durchwachsender Rückrundenstart "Die Vorbereitung war durch den vielen Schnee recht nervig, weil wir viele Neuzugänge und alle Bock auf Fußball hatten. Die eine oder andere Einheit fand aber trotzdem im Schnee statt, sodass wir nicht viel fußballerisch arbeiten konnten, sondern an diesen Tag mehr Wert auf Kennenlernen und Spaß gelegt haben", erklärte der Assistenzcoach. Weiter führte er aus: "Ansonsten haben wir den Fokus darauf gelegt, der Mannschaft eine klare Spielidee mit klaren Abläufen mit auf den Weg zu geben. Was trotz der vielen Neuzugänge in den Testspielen schon recht gut funktioniert hat." Mit Samet Can Kuruoglu, Islam Kaloshi, Gökhan Dikmen, Ali Riza Dogan und Koray Salvarli konnte Sterkrade gleich fünf Zugänge verbuchen, die den Verein zurück in die obere Tabellenregion führen sollen. Sie hatten auch gleich die Chance sich in drei Testspielen zu zeigen, von denen zwei gewonnen werden konnten. Beim 7:1-Kantersieg gegen den A-Ligisten aus Essen, SV Preußen Eiberg, traf Kaloshi gleich dreifach, während Kuruoglu ein Doppelpack gelang.

In die Rückrunde startete der FC ebenfalls mit einem Erfolg - beim Tabellenschlusslicht VfR Oberhausen II siegte die Mannschaft von Forger knapp mit 3:2. Im darauffolgenden Duell gegen die erste Mannschaft Oberhausens gab es allerdings den ersten Dämpfer. Nach 90 gespielten Minuten musste sich Sterkrade mit 0:4 geschlagen geben. "Wichtig war, dass wir im Winter ohne größere Verletzungen geblieben sind. Die ersten beiden Spiele haben wir leider noch nicht diesen Fluss wie in den Testspielen gefunden - ich bin da aber sehr optimistisch und vertraue da meinen Jungs, dass das im Laufe der Rückrunde uns gelingen wird", sagte van Dellen im Bezug auf die ersten beiden Liga-Partien der Rückrunde. Der Spaß darf nicht fehlen Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga musste sich der Verein neu aufstellen. Somit hatten sich auch die Ziele der Vereinsführung geändert. Die Ambitionen, die es für die Rückrunde gibt, sind somit klar beim FC. "Wir wollen so viele Punkte wie möglich noch sammeln, uns weiter als Mannschaft finden und das eine oder andere Ausrufezeichen setzen, das heißt eine positive Serie starten und die Großen von oben ärgern - und am Ende eine schöne Saisonabschlussfahrt - oder feier starten, sodass wir mit einem guten Gefühl in die Sommerpause gehen können", verriet der Assistenzcoach.