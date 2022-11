Der Spanier sagt: „Leider“ fliegt Deutschland raus

Wie erlebt ein Spanier in Deutschland die WM? Für wen hält er am Sonntag? Er hatte sich ein Finale zwischen Spanien und Deutschland gewünscht. Vor dem Gruppenspiel beider Teams, sagt Francisco-Jose Ares Sanjurjo: „Leider ja.“ Was er damit meint?