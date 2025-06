Der Spätstarter der Kreisliga A - Das Einwechselspielerranking

Nach der Saison ist ... die Zeit für etwas Statistik. Und auf einige Werte wird besonders geschaut. So auch zum Beispiel auf die Einsatzzeiten der Jungs die von der Bank kommen. Die den Laden dicht machen sollen. Die, die doch noch das Siegtor köpfen sollen. Wir geben Euch einen Überblick über die Bankdrücker aller A-Liga-Vereine. Es kommt aber nur derjenige ins Gesamtranking hinein, der für seinen Verein am meisten leiden musste. Doch wer liegt denn nun vorn? Wir verraten es Euch.

Mit seinen fast 40 Jahren hat sich die diesjährige Nummer eins der Einwechselspieler etwas Ruhe verdient. Hören mag es das zwar nicht unbedingt, aber letztlich entscheidet bekanntlich der Trainer. Christopher Bellstädt vom SV Sötenich holt sich die Einwechselspieler-Trophäe. Der Vollblutstürmer kam in seinen 24 Saisoneinsätzen satte 21 Mal von der Bank aus. Das bedeutet 593 Einsatzminuten für ihn. In denen hat er starke neun Meisterschaftsstore erzielt. Im Schnitt scheppert es also alle 65 Minuten wenn "Belle", der zudem in Sötenichs Ü32 aktiv und auch bei der U19 von Erft 01 an der Linie zu sehen ist, die Kugel am Fuß hat. Ein echter Vollblutstürmer halt.

Auf Platz zwei landet Ben Huthmacher vom SV Frauenberg. Der A-Jugendliche, der im Sommer fest in die Senioren geht, kommt auf 16 Einwechslungen in 17 Spielen in denen er mitgewirkt hat. Huthmacher ist 19 Jahre jung und erzielte im vorletzten Ligaspiel seinen ersten Saisontreffer bei den Senioren. Insgesamt stand der Mittelfeldspieler 243 Minuten lang auf dem Platz. Sein Ziel wird es vornehmlich sein, weitere Einsatzzeit zu gewinnen. Gewonnen hat er dieses Jahr Platz zwei.