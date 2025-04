Der Sonsbeck-Express rollt wieder & Kader-News

Am 28. Spieltag hat der SV Sonsbeck zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach sechs sieglosen Spielen in der Oberliga setzten die Rot-Weißen am Donnerstagabend mit einem deutlichen 4:0 (3:0)-Sieg beim SV Biemenhorst ein Ausrufezeichen. Niklas Binn und Philip Pokora trafen jeweils doppelt. Mit nun 39 Punkten und Platz neun ist der Klassenerhalt greifbar nah.

Im Vergleich zur 0:2-Niederlage gegen den TVD Velbert verbunden mit der schlechtesten Saisonleistung nahm Trainer Heinrich Losing drei Veränderungen vor. Von Beginn an starteten Hayato Uchimura, David Somodi und Sebastian Leurs. Dafür musstenTobias Meier, Luca Terfloth und Alexander Maas auf der Bank Platz nehmen. Maas, der zuletzt viermal in der Startelf stand, schaffte unter der Woche Klarheit, was seine Zukunft angeht.

Der 26-Jährige hat sich entschieden, ab Sommer das Trikot des Landesligisten 1. FC Lintfort zu tragen. Er möchte dort eine tragende Rolle einnehmen. „Ich will in Lintfort als Leistungsträger und Führungsspieler vorangehen. Unser Ziel ist es, mittelfristig in die Oberliga aufzusteigen. Da ich es mit Sonsbeck schon geschafft habe, weiß ich, worauf’s dabei ankommt. Hinzu kommt, dass in Lintfort viele gute Freunde von mir spielen und ich mich darauf freue, mit ihnen auf und neben dem Platz viel Zeit zu verbringen“, sagte Maas vor dem Anpfiff.