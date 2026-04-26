 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Der Sonntag live: die Spiele der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Der SV Glehn kassiert in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss einen Rückschlag im Rennen um die Aufstiegsplätze, während der SV Rosellen wichtige Punkte im Mittelfeld sammelt.

von André Nückel · Heute, 12:40 Uhr · 0 Leser
Das Rückspiel steht an!
Das Rückspiel steht an! – Foto: Norbert Jurczyk

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Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der 25. Spieltag beginnt diesmal schon früh, wenn der SV Glehn und der SV Rosellen am Donnerstag um Punkte streiten. Am Sonntag steht dann unter anderem das Duell zwischen Novesia Neuss und Sportfreunde Vorst im Fokus, denn beide Klubs wollen aufsteigen.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 23.04.2026, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
1
2
Abpfiff

Der SV Glehn, der zuletzt den Blick vorsichtig nach oben richten durfte, musste im Heimspiel gegen den SV Rosellen einen Dämpfer hinnehmen und verpasst es, den Druck auf die Spitzengruppe weiter zu erhöhen. Die Gäste starteten zielstrebig in die Partie, wobei Alexander Nuss bereits früh zur Führung traf (12.) und noch vor der Pause nachlegte (39.). Glehn, das zwar bemüht war, fand zunächst kaum Zugriff, ehe ein Eigentor von Patryk Gadzina kurz vor der Pause den Anschluss wie Endstand herstellte (43.).

Für Glehn bedeutet die Niederlage, dass der Abstand auf die Aufstiegsplätze anwächst, während Rosellen sich mit nunmehr stabileren Ergebnissen im gesicherten Mittelfeld etabliert und den Blick eher nach oben als nach unten richten kann.

Heute, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
15:00live
Spieltext FC Straberg - VfR Büttgen

Heute, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30
Spieltext SG Orken - Weissenberg II

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - TuS Grevenb.

Heute, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:30live
Spieltext Wevelinghov. - Delhoven

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
15:30live
Spieltext DJK Novesia - SF Vorst

Heute, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
15:15live
Spieltext Reuschenberg - SG Grimlinghaus...

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
So., 03.05.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Rosellen
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SV Glehn
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - BV Wevelinghoven
So., 03.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - TuS Reuschenberg
So., 03.05.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - DJK Novesia Neuss
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfR Büttgen - SG Orken-Noithausen
So., 03.05.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Straberg

27. Spieltag
Do., 07.05.26 19:30 Uhr FC Straberg - SG Grimlinghausen / Norf
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Rosellen - VfR Büttgen
So., 10.05.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
So., 10.05.26 15:30 Uhr SV Glehn - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 10.05.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Germania Grefrath 1926
So., 10.05.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - TuS Grevenbroich
So., 10.05.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FSV Vatan Neuss

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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