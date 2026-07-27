„Der sofortige Wiederaufstieg“ als klares Ziel

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Im FuPa-Teamcheck blickt die SG Dynamo Schwerin auf die neue Saison in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Frank Ridder, sportlicher Leiter des Vereins, spricht über die ersten Eindrücke der Vorbereitung, den personellen Umbruch nach dem Oberliga-Abstieg und das klare Ziel für die kommende Spielzeit.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga befindet sich die SG Dynamo Schwerin im Neuaufbau. Die ersten Trainingseinheiten haben beim sportlichen Leiter Frank Ridder dennoch einen positiven Eindruck hinterlassen. Nach einer Woche Vorbereitung sieht er vor allem die Einstellung der Mannschaft als wichtigen Baustein für die kommenden Wochen.

Neue Gesichter für den Neuaufbau

„Nach einer Woche Vorbereitung sind wir mit dem Einsatz der Jungs in den Einheiten sehr zufrieden. Alle ziehen ordentlich mit, wir sind ja nach dem Abstieg aus der Oberliga im Neuaufbau und somit noch in der Findungsphase“, sagt Ridder gegenüber FuPa

„Die ersten neuen Spieler sind auch verpflichtet, dieses sind Justin Borchardt im Tor (Einheit Grevesmühlen), Vladislav Kraiev (Phönix Lübeck), Moritz Schallhorn (Rückkehr nach Leihe Warnemünde), Noah Kudic (Bodø/Glimt II), Ahmad Kedra und Abubakar Sharif (FC Mecklenburg Schwerin A-Jugend). Weitere werden folgen", erklärt Ridder.

Erfahrung trifft auf Jugend

Von den bisherigen Neuzugängen zeigt sich Frank Ridder angetan. Aus seiner Sicht ergänzt sich der Kader bereits jetzt gut.

„Der Eindruck der Neuzugänge ist sehr gut, es ist eine Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit.“

Der Kader ist allerdings noch nicht komplett. Weitere Verstärkungen sollen in der laufenden Transferphase folgen.

„Ja, es werden weitere Spieler verpflichtet werden.“

Auf der anderen Seite rechnet der sportlich Verantwortliche aktuell nicht mehr mit personellen Verlusten.

„Abgänge wird es zum jetzigen Zeitpunkt keine mehr geben", sagt Ridder.

Klare Stärken und ein klares Ziel

Mit Blick auf die sportliche Qualität seiner Mannschaft sieht Frank Ridder gute Voraussetzungen, um in der Verbandsliga eine gewichtige Rolle zu spielen.

„Ich denke, dass wir spielerisch zu den stärksten Teams in der VL zählen werden und auch im läuferischen Bereich nicht so schlecht sein werden.“

Nach dem Abstieg ist die Zielsetzung eindeutig formuliert.

„Als Absteiger kann unsere Zielstellung natürlich nur der sofortige Wiederaufstieg heißen. Ob es dann am Ende gelingt, wird der Saisonverlauf zeigen.“

Favoritenkreis und Auftakt

Im Rennen um die Meisterschaft erwartet Frank Ridder mehrere Mannschaften auf Augenhöhe.

Favoritenkreis und Auftakt

Im Rennen um die Meisterschaft erwartet er mehrere Mannschaften auf Augenhöhe.

„Ich erwarte Malchow, Neubrandenburg, Bentwisch, Pastow und uns im Kampf um die Meisterschaft vorne.“