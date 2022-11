Der Sinkflug des SV Seligenporten Pandemie sorgte für eine beispiellose Zäsur, deren Folgen die Klosterer möglicherweise wohl nie mehr komplett überwinden werden

Gibt es bei Fußballvereinen so etwas wie ein Long-Covid-Symptom, dann hat es den SV Seligenporten voll erwischt. Einige Jahre eine echte Größe im bayerischen Amateurfußball und im Sommer 2020 heißer Bewerber um den Wiederaufstieg in die Regionalliga, sorgte die Pandemie für eine beispiellose Zäsur, deren Folgen die Klosterer mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit wohl nie mehr komplett überwinden werden.

Ausgangspunkt war der Corona-bedingte Saisonabbruch. Wegen der praktisch nicht mehr vorhandenen Werbewirkung und nicht zuletzt aus rein wirtschaftlichen Erwägungen schränkte so mancher Sponsor seine Zuwendungen ein. Ohnehin nicht auf finanziellen Rosen gebettet, war die Vereinsführung nicht unglücklich darüber, dass mancher im oberen Gehaltsgefüge angesiedelter Spieler sein SVS-Trikot für immer in der Kabine ließ. Die sich daraus entwickelnde Massenabwanderung stand allerdings so nicht auf der Agenda.

Abstieg des SVS war fast zwangsläufig

Deshalb stand der, allen Widrigkeiten zum Trotz, dem SVS treu gebliebene Trainer Gerd Klaus vor der Aufgabe, eine konkurrenzfähige Bayernligamannschaft aus dem Boden zu stampfen. Obgleich mit bewundernswerter Akribie zu Werke gehend, war der Abstieg in die Landesliga fast zwangsläufig.

Abgesehen davon, dass nun auch der Trainer ging, für ihn übernahmen der bisherige Co-Trainer Bernd Rosinger und Michael Görlitz, befindet sich der SV Seligenporten seitdem in einer Art Dauer-Déjà-vu: Wiederum galt es ein komplett neues Team zusammenzustellen, welches sich abermals den Anforderungen größtenteils nicht gewachsen zeigt.

Seit nunmehr eineinhalb Jahren taugt der SV Seligenporten fast nur noch als Punktelieferant. Von den in diesem Zeitraum ausgetragenen 54 Punktspielen gewann er lediglich acht, musste aber in mehr als viermal so vielen Partien (33) den Schlusspfiff als Verlierer erleben. Selbst auf nur eine Spielzeit komprimiert, würden die dabei errungenen 35 Zähler bestenfalls für einen Rang im hintersten Mittelfeld reichen. Nicht viel besser schaut es in der Trefferbilanz aus, bei der 59 eigenen Toren brutale 138 Gegentreffer gegenüberstehen.