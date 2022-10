Der „Sieges-Zug“ hat keine Bremse

Auch im sechsten Spiel in Folge bleibt die Zweite Mannschaft der SG Röfingen/Konzenberg/Mönstetten weiterhin ungeschlagen. Selbst der unbeliebte „Flex-Modus“, angemeldet von den Gästen aus Großkötz, konnte dem stetigen Anstieg in der Tabelle keinen Abbruch gewinnen.

Bereits nach 4. Minuten, war es abermals Alexander Kränzle, der die Hausherren nach einem schlimmen Abwehrfehler der Gäste in Front schoss.

Jonte Ficht, mit seinem ersten Saisontor (8.Minute) und Andreas Laber sorgten bereits nach 13 Minuten für klare Verhältnisse auf dem Konzenberger Sportgelände.

Jedoch im direkten Gegenangriff war es dann aber eine Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft der SG, die die Großkötzer zurück ins Spiel kommen ließ. Nach einem Freistoß von Pascal Schelkle stand in der Mitte Christopher Muhl komplett frei und musste nur noch zum 1:3 einschieben.

Lang sollten die Hoffnungen der Gäste, doch noch was mitnehmen zu können, aber nicht halten.

Keine fünf Zeigerumdrehungen später konnte Kränzle den alten Abstand wieder herstellen.

Auch Laber war nach 24. Minuten nochmals erfolgreich und konnte so nun die letzten Zweifel an einem erneuten Heimsieg beenden.