„Der Sieger kann nur VfL Wahrenholz heißen“

„Definitiv fehlen werden Elias Janetzko, der aktuell bei der CP-Fußball-Europameisterschaft in England spielt (https://www.instagram.com/p/DNRDWgTs8po/), sowie mehrere weitere Spieler wie Jan Reitmeier, Daniel Schmidt, Tim Pieper, Philipp Klasing und Moritz Wegmeier“, erklärte VfL-Trainer Marcel Neumann im Vorfeld. Hoffnung macht hingegen die Rückkehr von Marten Richter und Marcell Meyer, auch Philipp Greve könnte nach überstandener Krankheit wieder eine Option sein.

Der Gegner aus Schwülper hat sich nach einer schwierigen Sommerpause mit zahlreichen Abgängen und Neuzugängen inzwischen gefestigt. Spätestens mit dem 2:1-Erfolg unter der Woche gegen Reislingen/Neuhaus sei der FC „in der Bezirksliga angekommen“, so Neumann. Er warnt vor einem robusten, konterstarken Aufsteiger: „Ich erwarte, dass Schwülper uns das Leben so schwer wie möglich macht. Typisch vielleicht für einen Aufsteiger, dass sie etwas tiefer stehen und über Konter kommen wollen.“

Von seiner Mannschaft verlangt der VfL-Coach ein klares Auftreten: „Wir müssen von der ersten Minute an zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind, dass wir die besseren Spieler haben und dass wir die nächsten drei Punkte wollen. Ich erwarte mehr Kreativität und mehr Abschlüsse im letzten Drittel als zuletzt.“

Tabellarisch liegt Wahrenholz nach den ersten Spieltagen in Schlagdistanz zur Spitze und will den Druck auf die führenden Teams hochhalten. Schwülper hingegen möchte den Schwung aus dem ersten Erfolg nutzen, um sich frühzeitig Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

Die Partie verspricht damit ein spannendes Kräftemessen zwischen einem ambitionierten Favoriten und einem Aufsteiger, der nichts zu verlieren hat, aber alles daran setzen wird, dem Favoriten ein Bein zu stellen.