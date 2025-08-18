Mit einem abgeklärten Auswärtserfolg festigt der RSV Göttingen seinen Anspruch auf die oberen Tabellenregionen. Trainer Lasse Ahl lobt die geschlossene Mannschaftsleistung, mahnt aber auch zur Effizienz im Abschluss.
Die Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen und gingen bereits in der 17. Minute durch Jan Frederik Pöge in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lennart Jonathan Perczynski (53.) auf 2:0, ehe ein missratener Rückpass den Gastgebern zurück ins Spiel verhalf: Lukas Bode nutzte den Patzer und verkürzte in der 64. Minute auf 1:2. Göttingen ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und stellte durch Niclas Pfeifenschneider (85.) und Mathis Ernst (90.) den verdienten Endstand her.
RSV-Trainer Lasse Ahl zeigte sich nach der Partie hochzufrieden, auch wenn er kleine Schwächen nicht unerwähnt ließ: „Wir hätten schon in der ersten Hälfte eine komfortable Führung herausspielen können. Was mich ärgert, ist, dass wir mit unseren Chancen fahrlässig umgehen und uns von der Hektik im Spiel etwas haben anstecken lassen.“
Dennoch war die Überlegenheit aus seiner Sicht deutlich: „Osterode hatte im gesamten Spiel zwei Torchancen – eine davon war das Tor, das wir durch einen katastrophalen Rückpass selbst einleiten. Aber der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.“
Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hob Ahl hervor: „Es war eine sehr seriöse Leistung, am Ende abgeklärt heruntergespielt. Herausheben kann ich niemanden, weil es eine geschlossene Mannschaftsleistung war. Wir haben gezeigt, dass wir nicht nur Fußball spielen, sondern auch verteidigen, laufen und kämpfen können.“
Mit dem Erfolg in Osterode scheint der RSV Göttingen endgültig in der Saison angekommen zu sein. Ahl formulierte es so: „Gegen den 1. SC hat uns fast alles gefehlt, was zu einem vernünftigen Fußballspiel dazugehört. Aber gegen Sparta und Osterode haben wir bewiesen, dass wir eine gute Truppe sind wenn wir unsere Basics auf den Platz bringen.“
VfR Dostluk Osterode – RSV Göttingen 1:4
VfR Dostluk Osterode: Dominick Theune, Souleiman Souleiman, Jonas Wand, Tarek Omayrat (12. Jakaok Justus Gürhofer), Timo Henke, Mehmet Özer, Patrick-Jamal El-Batal (60. Julian Wahmke), Thore Latz (79. Stefan Novicki), Lukas Bode (69. Kevin Xhaferri), Andre Krzyminski, Ismail Boran - Trainer: Andre Krzyminski
RSV Göttingen: Darius Rohleder, Jan Frederik Pöge, Paul Horns, Daniel Jühne (45. Andre Stanko), Mathis Ernst, Niclas Pfeifenschneider, Melvin Madubuike, Maximilian Schillig (88. Jetjir Aliaj), Simeon-Corin Dähling, Lennart Jonathan Perczynski (60. Oliver Pomper), Damian Esteban Pachon Campos (80. Alexander Kern) - Trainer: Lasse Ahl
Schiedsrichter: Rainer Nickel
Tore: 0:1 Jan Frederik Pöge (17.), 0:2 Lennart Jonathan Perczynski (53.), 1:2 Lukas Bode (64.), 1:3 Niclas Pfeifenschneider (85.), 1:4 Mathis Ernst (90.)