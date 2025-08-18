– Foto: Volkhard Patten

„Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr" RSV Göttingen setzt sich souverän mit 4:1 beim VfR Dostluk Osterode durch

Mit einem abgeklärten Auswärtserfolg festigt der RSV Göttingen seinen Anspruch auf die oberen Tabellenregionen. Trainer Lasse Ahl lobt die geschlossene Mannschaftsleistung, mahnt aber auch zur Effizienz im Abschluss.

Die Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen und gingen bereits in der 17. Minute durch Jan Frederik Pöge in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lennart Jonathan Perczynski (53.) auf 2:0, ehe ein missratener Rückpass den Gastgebern zurück ins Spiel verhalf: Lukas Bode nutzte den Patzer und verkürzte in der 64. Minute auf 1:2. Göttingen ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und stellte durch Niclas Pfeifenschneider (85.) und Mathis Ernst (90.) den verdienten Endstand her.

RSV-Trainer Lasse Ahl zeigte sich nach der Partie hochzufrieden, auch wenn er kleine Schwächen nicht unerwähnt ließ: „Wir hätten schon in der ersten Hälfte eine komfortable Führung herausspielen können. Was mich ärgert, ist, dass wir mit unseren Chancen fahrlässig umgehen und uns von der Hektik im Spiel etwas haben anstecken lassen.“ Dennoch war die Überlegenheit aus seiner Sicht deutlich: „Osterode hatte im gesamten Spiel zwei Torchancen – eine davon war das Tor, das wir durch einen katastrophalen Rückpass selbst einleiten. Aber der Sieg war zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.“