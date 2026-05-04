„Der Sieg war nie gefährdet“: Wendschott weiter auf Erfolgsspur

Der Spielverlauf nahm früh eine eindeutige Richtung. Bereits in der 9. Minute brachte Steffen Dieck den WSV Wendschott mit 1:0 in Führung. Die Gäste blieben tonangebend und legten in der 23. Minute nach, als Ron-Joel Giesecke auf 2:0 erhöhte und damit sein 13. Saisontor erzielte. Wilsche fand kaum Zugriff, während Wendschott die Kontrolle weiter ausbaute. Kurz vor der Pause fiel das 0:3 durch Maik Wilhelm (44.), der damit sein siebtes Saisontor markierte.

Nach dem Seitenwechsel gelang dem VfR Wilsche-Neubokel der schnelle Anschluss. Til-Andre Rendchen-Huneke traf in der 50. Minute zum 1:3. Grundlage war ein Standard, den die Gäste nicht konsequent verteidigten. „Wir haben ein Standard gegen uns bekommen, wo wir einmal nicht aufgepasst haben und dann das Gegentor kassiert“, sagte Giuseppe Millemaci.

Eine nachhaltige Wendung brachte der Treffer jedoch nicht. Wendschott stellte die klare Ausgangslage schnell wieder her. In der 60. Minute traf erneut Maik Wilhelm zum 1:4 und schnürte damit seinen Doppelpack sowie Saisontor Nummer acht. Danach kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen und ließen keine Zweifel mehr am Ausgang aufkommen.

„Es war ein verdienter Sieg, auch von der Höhe vollkommen verdient. Hätten auch zwei, drei Tore mehr sein können. Wir hatten gute Chancen, die wir leider nicht genutzt haben, aber der Sieg war nie gefährdet“, erklärte Giuseppe Millemaci. Auch der kurze Moment nach dem Gegentor änderte daran nichts: „Auch beim Anschlusstreffer zum 3:1 war er nicht gefährdet gewesen.“

Mit dem dritten Sieg in Folge verbessert sich der WSV Wendschott auf 30 Punkte und verschafft sich im unteren Tabellendrittel weiter Luft. „Wir konnten an der Erfolgsserie anknüpfen, haben jetzt das dritte Spiel in Folge gewonnen“, sagte Giuseppe Millemaci, der die aktuelle Phase klar einordnete: „Wir haben gerade einen Lauf und das genießen wir.“

Für den VfR Wilsche-Neubokel bleibt die Lage angespannt, das Team verharrt im unteren Tabellenbereich, doch zum FC Brome sind es noch neun Punkte Vorsprung. Wendschott hingegen bestätigt seine Form und baut den Abstand nach unten aus.

Bereits am Mittwoch steht für den VfR Wilsche-Neubokel das nächste Spiel gegen den TSV Hehlingen an. Der WSV Wendschott empfängt am Sonntag den SV Gifhorn und will die Serie weiter ausbauen.