„Der Sieg war aus meiner Sicht auch nicht unverdient“

Die Partie, die aufgrund der Witterung auf dem Kunstrasenplatz in Neuhaus ausgetragen wurde, begann zäh. „Das Spiel hat schleppend begonnen, es war sehr regnerisch & windig. Man hat beiden Mannschaften angemerkt, dass in der Vorbereitung nicht viel auf dem Platz trainiert werden konnte“, erklärte Hehlingens Trainer Silas Mörsch nach der Begegnung.

Sein Team war aus seiner Sicht dennoch tonangebend: „Wir waren meiner Meinung nach besser im Spiel.“ Die größte Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Finn-Sven Schubert, der eine hundertprozentige Chance nicht verwerten konnte. Insgesamt blieb die erste Hälfte ereignisarm, mit mehr Spielanteilen auf Seiten des TSV.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung offener. Auch die Gäste kamen zu Möglichkeiten. „TV Jahn hatte auch einige Chancen, die sie aber nicht zu Ende ausgespielt haben, ansonsten wäre es gefährlich geworden“, so Mörsch. Je länger die Partie dauerte, desto größer wurde jedoch der Druck der Hausherren, insbesondere nach Standardsituationen und Flanken.

Die Entscheidung fiel schließlich spät und folgerichtig nach einer Ecke. In der 89. Minute traf Luke Stenzig zum 1:0. In der Nachspielzeit konnte man noch ein zweites mal treffen. „Am Schluss in der 92. erzielte der 18-Jährige Luis Haselhorst sein erstes Tor in der Bezirksliga, was mich ebenso gefreut hat!“, schilderte Mörsch.

Trotz des Erfolgs zeigte sich Mörsch selbstkritisch: „Mit dem Spiel bin ich noch nicht zu 100% zufrieden, aber dass wir bis zum Schluss dran geblieben sind, macht mich happy.“

In der Tabelle verbessert sich Hehlingen nach 15 Spielen auf 19 Punkte und belegt Rang zehn. Der Abstand auf die Abstiegsplätze bleibt damit gewahrt. Für Aufsteiger TV Jahn Wolfsburg spitzt sich die Situation weiter zu: Mit lediglich einem Punkt aus 17 Partien bleibt das Team Tabellenletzter.