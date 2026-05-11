„Der Sieg unterstreicht unsere gewaltige Entwicklung“ SSV Bornheim besiegt Fortuna Köln II mit 0:3 von Niklas Lohrer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Bornheim hat jetzt schon (Pesch Wertung miteingerechnet) mehr Punkte als in der Hinrunde geholt – Foto: LaBima

Der SSV Bornheim setzt seine starke Entwicklung fort und gewann bei der SC Fortuna Köln II verdient mit 3:0. Während Bornheim damit auf einen starken neunten Tabellenplatz klettert, hält die Negativserie der Fortuna-Reserve weiter an.

Früher Treffer bringt Bornheim auf Kurs Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 5. Minute durch Simmo früh in Führung. Fortuna II fand zunächst nur schwer in die Partie und lief dem Rückstand lange hinterher. Teammanager Stefan Kleefisch sah Parallelen zu den vergangenen Heimspielen: „Wir haben wie schon gegen Weiden zuhause den Start verschlafen.“ Spiel auf ein Tor Vor allem nach der Pause übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Fortuna II spielte nahezu nur noch in Richtung Bornheimer Tor, konnte sich jedoch kaum klare Chancen erarbeiten. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Uns fehlte aber die Durchschlagskraft“, erklärte Kleefisch. Trotz einiger guter Ansätze blieb die ganz große Gefahr aus: „Wir hatten einige vielversprechende Angriffe, ohne große Gefahr auszustrahlen.“

Bornheim macht spät alles klar Während Fortuna anlief, blieb Bornheim defensiv stabil und setzte in der Schlussphase die entscheidenden Nadelstiche. Biermann erhöhte in der 85. Minute auf 2:0, ehe Hirschfeld in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand markierte (90+1.). Trainer Patrick Schmitz zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:

„Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Sowohl mit als auch gegen den Ball war das mit extrem viel Laufarbeit verbunden.“ Besonders lobte er die Reife seines Teams: „Wir haben sehr erwachsen gespielt, hinten die Null gehalten und völlig verdient gewonnen.“