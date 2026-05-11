„Der Sieg unterstreicht unsere gewaltige Entwicklung“

Der SSV Bornheim setzt seine starke Entwicklung fort und gewann bei der SC Fortuna Köln II verdient mit 3:0. Während Bornheim damit auf einen starken neunten Tabellenplatz klettert, hält die Negativserie der Fortuna-Reserve weiter an.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 5. Minute durch Simmo früh in Führung. Fortuna II fand zunächst nur schwer in die Partie und lief dem Rückstand lange hinterher. Teammanager Stefan Kleefisch sah Parallelen zu den vergangenen Heimspielen: „Wir haben wie schon gegen Weiden zuhause den Start verschlafen.“
Vor allem nach der Pause übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Fortuna II spielte nahezu nur noch in Richtung Bornheimer Tor, konnte sich jedoch kaum klare Chancen erarbeiten. „In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Uns fehlte aber die Durchschlagskraft“, erklärte Kleefisch. Trotz einiger guter Ansätze blieb die ganz große Gefahr aus: „Wir hatten einige vielversprechende Angriffe, ohne große Gefahr auszustrahlen.“
Während Fortuna anlief, blieb Bornheim defensiv stabil und setzte in der Schlussphase die entscheidenden Nadelstiche. Biermann erhöhte in der 85. Minute auf 2:0, ehe Hirschfeld in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand markierte (90+1.).
Trainer Patrick Schmitz zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft:
„Unser Matchplan ist voll aufgegangen. Sowohl mit als auch gegen den Ball war das mit extrem viel Laufarbeit verbunden.“ Besonders lobte er die Reife seines Teams: „Wir haben sehr erwachsen gespielt, hinten die Null gehalten und völlig verdient gewonnen.“
Mit dem Sieg setzt Bornheim seine starke Saison fort und steht nun auf einem einstelligen Tabellenplatz nur noch zwei Punkte hinter Fortuna Köln II. Schmitz sieht darin eine klare Entwicklung: „Für mich unterstreicht dieser Sieg unsere gewaltige Entwicklung und den starken Charakter der Mannschaft.“
Besonders bemerkenswert:
„Wir haben – die Punkte aus dem Pesch-Spiel eingerechnet – jetzt schon vier Zähler mehr auf dem Konto als in der bereits erfolgreichen Hinrunde.“
Für Fortuna Köln II geht dagegen die schwierige Phase weiter. Seit mittlerweile sechs Spielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg.
Immerhin gab es aus Sicht der Gastgeber auch einen positiven Aspekt:
„Wir freuen uns, dass mit Torwart Wyn Neumann und Nils Gernhardt erneut zwei eigene U19-Spieler ihr Debüt in der Mittelrheinliga gegeben haben“, so Kleefisch.
Während Bornheim also weiterhin auf einer Erfolgswelle reitet, muss Fortuna II schnell wieder Stabilität finden, um die starke Saison nicht mit einem Negativlauf ausklingen zu lassen.