Der Sieg macht Mut: Schafft Geiselbullach jetzt die Trendwende?

Es war ein verdienter und wichtiger 2:0-Sieg, den der TSV Geiselbullach gegen den SV Polling eingefahren hat. Trainer Stefan Held hofft auf die Wende.

Geiselbullach - Ein Lebenszeichen im Tabellenkeller hat der TSV Geiselbullach gesendet. Die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held gewann beim SV Polling mit 2:0 (1:0). Durch den zweiten Saisonsieg verkürzten die Bullacher den Rückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz auf nur noch zwei Punkte, der SV Polling steht ebenfalls auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Die beiden Treffer für den TSV Geiselbullach erzielten Lysander Weiß (33 Minute.) und Alessandro Einertshofer (72.).

„Das war ein extrem wichtiger Sieg“, sagte Spielertrainer Stefan Held nach dem Schlusspfiff. „Das soll der Auftakt zu guten Wochen sein.“ Für den Aufsteiger aus dem Olchinger Norden war es nicht nur ein verdienter Dreier, sondern auch ein Mutmacher für den weiteren Saisonverlauf. Denn auch die Konkurrenz im Tabellenkeller punktete dreifach. Raisting und Untermenzing, die unter der Woche bereits Punkte am Grünen Tisch zugesprochen bekamen, gewannen ihre Partien. Raisting siegte gegen den MTV München mit 1:0, Untermenzing mit 2:0 gegen den SV Pullach.

Starke erste Hälfte

Den Grundstein zum zweiten Saisonsieg legte der TSV in der ersten Spielhälfte. „Da waren wir klar besser“, meinte Held. In Zahlen drückte sich das allerdings nicht so deutlich aus. In der 33. Minute köpfte Lysander Weiß eine Ecke von Roman Fuchs zum 1:0 in die Maschen. Nach Wiederbeginn blieb Bullach konzentriert, überließ jedoch den Gastgebern den Ballbesitz. „Wir wollten defensiv stabil stehen und nach vorne Nadelstiche setzen“, erklärte Held die taktische Ausrichtung für die zweite Hälfte. Ein Plan, der voll aufging. In der 72. Minute war es erneut eine Standardsituation, die für die Vorentscheidung sorgte. Wieder war es Roman Fuchs, der eine Ecke gefährlich vors Tor brachte. Dieses Mal war Alessandro Einertshofer zur Stelle und schob zum 0:2 ein.