„Der Sieg macht Mut“ – Dassel/Sievershausen schlägt Grone 4:1

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Dabei sah es in der Anfangsphase nicht zwingend nach einem deutlichen Ergebnis aus. „Nach den ersten 20 Minuten hätte man das nicht erwartet. Bis wir das erste Tor gemacht haben, war Grone echt gut im Spiel“, erklärt Mundt.

Grone präsentierte sich zunächst mutig, versuchte mit langen Bällen aus dem Halbfeld für Gefahr zu sorgen – ohne jedoch zu klaren Abschlüssen zu kommen. Ein individueller Fehler in der Gästeabwehr leitete schließlich die Wende ein: Mats Jackolis nutzte die Unordnung zum 1:0 in der 20. Minute. nur eine Minute später erhöhte Kevin Mundt selbst auf 2:0.

„Da haben wir noch zwei Torchancen, die wir beide machen. Also 100% Chancenverwertung innerhalb von zehn Minuten“, sagte Mundt und sprach von einer „Vorentscheidung“, die bereits nach dem 3:0 durch Jackolis (29.) gefallen sei. Mit dem nötigen Selbstbewusstsein dominierte Dassel/Sievershausen bis zur Pause.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie fahriger und umkämpfter. Zahlreiche Nickligkeiten unterbrachen den Spielfluss. Dennoch gelang dem Gastgeber nach einem Standard durch erneut Mundt das 4:0 (60.). „Danach hatten wir noch einige Chancen, die wir nicht gut ausgespielt haben. Da wollte dann auch jeder mal treffen, sogar unsere Innenverteidiger“, kommentierte der Spielertrainer mit einem Schmunzeln. In der Schlussphase kam der FC Grone, welcher weiter Tabellenletzter bleibt, immerhin noch zum Ehrentreffer durch Sören Kunkel (87.).

Mit dem Sieg zieht Dassel/Sievershausen in der Tabelle am FC Eisdorf vorbei auf Rang 13 und geht mit gestärktem Selbstvertrauen in das nächste richtungsweisende Spiel gegen eben jenen direkten Konkurrenten. „Der Sieg macht natürlich Mut für das kommende Wochenende“, betonte Mundt abschließend. Grone hingegen bleibt bei 17 Punkten und steckt tief im Abstiegssumpf.

SG Dassel/Sievershausen – FC Grone 4:1

SG Dassel/Sievershausen: Felix Burgmann, Patrick Haase, Hanno Menke, Mats Jackolis (78. Nick Schwerdtfeger), Mirko Djak, Jan-Luca Klenke, Rene Pressentin, Hendrik Schwerdtfeger, Omer Dinccan (73. Ndumiso Emmanuel Mhlanga), Finn Bindewald (84. Maurice Toennies), Kevin Mundt - Trainer: Kevin Mundt

FC Grone: Ron-Luca Friedrich, Niklas Siepe (73. Hannes Weber), Tom Frohneberg (61. Arian Kicaj), Mike Lowin (61. Nils Sattler), Nico Chrustel, Alexander Frees (80. Sören Kunkel), Tim-Ole Link (65. Paul Weighardt), Axel Reinhardt, Robin Lösekrug, Argent Jonuzi, Sabjen Luca Lemke - Trainer: Jan Ringlling

Schiedsrichter: Christian Schläger

Tore: 1:0 Mats Jackolis (20.), 2:0 Kevin Mundt (21.), 3:0 Mats Jackolis (29.), 4:0 Kevin Mundt (60.), 4:1 Sören Kunkel (87.)