Der Sieg kommt von der Bank

Nach einer bitteren Niederlage gegen TSV Grafenberg am vorherigen Spieltag kam mit der SGM Owen/Unterlenningen eine weitere Mannschaft der Spitzengruppe. Unser Trainerteam hatte mit mehreren Sperren und Urlaubern vor allem in der Defensive einige Ausfälle. Trotzdem, oder gerade deswegen, ging man hoch motiviert ins Spiel und konnte von Beginn an zeigen, dass man den Gegner ohne Punkte heimschicken wollte. Trotzdem endete die erste Halbzeit torlos und man konnte sich auf eine spannende zweite Halbzeit freuen.

Etwa 10 Minuten nach Wiederanpfiff war es nun endlich so weit. Nach einem schönen Spielzug und einem vom Torwart gehaltenen Schuss von Daniel Komarek, konnte unser „Zeller Erling Haaland“, Peter Schwegler den Ball über die Linie drücken und die verdiente Führung erzielen. Doch wie bereits in der Vorwoche musste man nur drei Minuten später einen direkten Gegentreffer durch den gegnerischen Topscorer hinnehmen. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel, doch die Defensive der Zeller stand sicher und ließ nicht zu, dass die Gäste nochmal Grund zum Jubeln hatten. Anders als die vielen Fans der Hausherren. Als noch etwa 5 Minuten zu spielen waren, wurde ein gewisser Tim Bohner eingewechselt und das sollte sich als glückliches Händchen des Trainerduos erweisen. Mit dem ersten Ballkontakt konnte eben dieser Tim Bohner nach Flanke von Peter Schwegler per Kopf das wichtige 2:1 erzielen und brachte die vielen Fans auf dem Zeller Berg zum Jubeln. Dabei blieb es auch und somit konnte man sich über drei enorm wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten freuen.

M.M.