„Der Sieg ist absolut verdient gewesen“: Geislings Frauen träumen vom Hattrick

Mit einer souveränen Vorstellung hat der FC Langengeisling das Halbfinale des Kreispokals beim FC Moosinning mit 3:0 (0:0) für sich entschieden.
Damit steht der Bezirksoberligist bereits zum dritten Mal in Folge im Endspiel, das am 3. Oktober gegen die SG St. Wolfgang/Lengdorf steigt. Das einzige Manko laut dem Sportlichen Leiter Stefan Karamatic: die mangelnde Chancenverwertung.
Schon nach fünf Minuten hatte Nana Opoku die erste Chance, scheiterte jedoch an der bestens aufgelegten Moos㈠inninger Torfrau Veronika Wimmer. Auch in der Folge blieb Geisling druckvoll, doch Ronja Buttstedt (13.) und Julia John (26.) fanden zunächst in Wimmer ihre Meisterin. Becky Hawkins (18.) schoss übers Tor, Alex Kaufmann traf das Außennetz (34.). Der Bezirksliga-Aufsteiger kam nur selten gefährlich nach vorn.
Nach dem Seitenwechsel scheiterte Kaufmann erst erneut an Wimmer (50.), erlöste dann aber ihre Mannschaft schließlich mit einem Distanzschuss (55.). Nur zwölf Minuten später erhöhte John auf 2:0 (67.). Sie hatte nach einem Frei㈠stoß von Steffi Karamatic abgestaubt.
Spätestens jetzt lief der Ball sicher durch die Reihen des Favoriten, während die Defensive um Moni Bichlmaier, Carina Sedlmaier, Marie Huber und Becky Hawkins nichts zuließ. Für den Schlusspunkt sorgte Nana Opoku, die nach schöner Vorarbeit von Jasmin Weißig zum 3:0 einschob (71.).
„Krankheits- und urlaubsbedingt standen die Zeichen nicht perfekt für uns. Trotzdem haben wir mit nur zwei Auswechselspielerinnen ein sehr umkämpftes Match abgeliefert“, fand Moosinnings Trainer Max Kaifel, der bereits nach 22 Minuten zwei verletzungsbedingte Wechsel vornehmen musste. „Kurz vor der ersten Halbzeit mussten wir kurzfristig zu zehnt spielen. Man merkt, dass wir noch nicht eingespielt und mit unserer jungen Mannschaft körperlich noch nicht so wirklich gegen so eine erfahrene Mannschaft gegenhalten können. Hier benötigen wir einfach noch ein wenig Geduld.“ Trotzdem sei er auf die Leistung, den Kampf und Willen sehr stolz. „Der Sieg für Geisling ist absolut verdient gewesen.“