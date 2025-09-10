Sie brach den Bann: Alexandra Kaufmann (blaues Trikot) traf zum 1:0 für Geisling. Hier wird sie von Penelope Dotzauer, Kathrin Lehrhuber und Franziska Kneidinger (v.l.) bedrängt. – Foto: Christian Riedel

„Der Sieg ist absolut verdient gewesen": Geislings Frauen träumen vom Hattrick Zum dritten Mal in Kreispokal-Finale

Mit einer souveränen Vorstellung hat der FC Langengeisling das Halbfinale des Kreispokals beim FC Moosinning mit 3:0 (0:0) für sich entschieden.

Damit steht der Bezirksoberligist bereits zum dritten Mal in Folge im Endspiel, das am 3. Oktober gegen die SG St. Wolfgang/Lengdorf steigt. Das einzige Manko laut dem Sportlichen Leiter Stefan Karamatic: die mangelnde Chancenverwertung. Schon nach fünf Minuten hatte Nana Opoku die erste Chance, scheiterte jedoch an der bestens aufgelegten Moos㈠inninger Torfrau Veronika Wimmer. Auch in der Folge blieb Geisling druckvoll, doch Ronja Buttstedt (13.) und Julia John (26.) fanden zunächst in Wimmer ihre Meisterin. Becky Hawkins (18.) schoss übers Tor, Alex Kaufmann traf das Außennetz (34.). Der Bezirksliga-Aufsteiger kam nur selten gefährlich nach vorn.

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr FC Moosinning Moosinning FC Langengeisling Langengeislg 0 3 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel scheiterte Kaufmann erst erneut an Wimmer (50.), erlöste dann aber ihre Mannschaft schließlich mit einem Distanzschuss (55.). Nur zwölf Minuten später erhöhte John auf 2:0 (67.). Sie hatte nach einem Frei㈠stoß von Steffi Karamatic abgestaubt.