Der SG Benrath-Hassel reicht ein Remis zum Aufstieg

Das ist Adin Civa. – Foto: Verein

Nervosität verspürt Adin Civa keine. Dafür hat der ehemalige Fußballprofi einfach schon zu viel erlebt, als dass ihn ein Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga um den Schlaf bringen würde. Vor der entscheidenden Partie bei den Sportfreunden Katernberg verspürt der Spielführer der SG Benrath-Hassels vielmehr das Gefühl von Stolz.

Morgen, 19:30 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 DJK/SF Kate. SG Benrath-Hassels SG Benrath 19:30 live PUSH „Für den Verein wäre der Aufstieg ein historischer Erfolg. Und für einen wie mich, der den Weg von der Kreisliga bis hierhin mitgegangen ist, wäre es natürlich auch etwas Besonderes, den Klub als Kapitän in die Landesliga zu führen“, sagt Civa. Dafür müssen er und sein Team am Mittwochabend nur noch einen Schritt gehen. Nach dem 4:1-Erfolg über den Osterather SV zum Auftakt der Relegation reicht Benrath-Hassels in Katernberg schon ein Unentschieden, um den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen. „Wenn wir so auftreten wie gegen Osterath, dann brauchen wir keine Angst zu haben“, sagt Civa.

Benrath ist stark aufgestellt Allerdings weiß der 30 Jahre alte Mittelfeldregisseur, der in jungen Jahren auch schon für Fortunas U23 am Ball war, um die Stolpersteine. An guten Tagen ist der Elf von Nermin Ramic, in der mit Tim Hölscher, Benjamin Prah oder Vedin Kulovic weitere Ausnahmekönner stehen, kaum beizukommen. Im Weg steht sich die SG wenn meist selbst, wenn sie das Vergnügen vor den Schweiß setzt. Daher appelliert Civa vor dem großen Finale auch noch einmal an die Grundtugenden. „Wir müssen eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen und als Team füreinander arbeiten. Nur wenn wir das machen, können wir auch unsere fußballerische Qualität zur Geltung bringen“, betont der ehemalige bosnische Junioren-Nationalspieler.