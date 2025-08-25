Gleich sieben Treffer hatten die Kicker des TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg beim FC Blonhofen zu bejubeln. – Foto: Daniel Melzer

Der Seeger Jubel nimmt kein Ende Kreisligist gewinnt 7:0 beim FC Blonhofen +++ Mauerstetten lässt dem VfB Durach II keine Chance +++ Kotterns Reserve stillt Torhunger bei Türksport Kempten

Treffer satt gab es zum Abschluss der englischen Woche in der Allgäuer Kreisliga Süd zu bestaunen. Den Vogel schoss dabei der TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg ab, der beim FC Blonhofen mit 7:0 gewann. Insgesamt fielen 32 Treffer in acht Partien.



Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100 Ein einseitiges Duell war das Heimspiel des FC Blonhofen gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg, der sich mit 7:0 durchsetzte.. Nicolas Stöger eröffnete den Torreigen in der 20. Minute mit dem 1:0 nach Vorarbeit von Alexander Melzer. Matthias Gast erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0, unmittelbar danach folgte Stögers zweiter Treffer. Nach der Halbzeit dominierte der TSV weiter, Simon Poppler (57.) und Thomas Huber (61.) erhöhten auf 5:0. Stöger schnürte seinen Dreierpack nach 74 Minuten, bevor Stefan Singer 180 Sekunden später den Endstand erzielte.Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 100 Im Oybele-Stadion setzte sich der FC Oberstdorf auf den letzten Drücker mit 1:0 gegen den FC Füssen durch. Es entwickelte sich ein spannendes Duell, das bis zur letzten Minute offen blieb. In der 89. Minute gelang Valentin Lechleiter das entscheidende Tor für Oberstdorf, nachdem Benedikt Eder ihn perfekt in Szene setzte.Schiedsrichter: Stefan Holzheu (Lengenwang) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Peter Skipor (Memmingen) - Zuschauer: 100 In den Schlussminuten machte es der TSV Obergünzburg deutlich und gewann mit 4:1 gegen den FC Rettenberg. In der 24. Minute ging der TSV in Führung, als Dominik Heinold nach einer kurz ausgeführten Ecke am Verteidiger vorbeizog und ins lange Eck traf. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Marian Bauschmid auf 2:0, als er einen schönen Spielzug abschloss. Der FC Rettenberg kam durch einen Elfmeter von Markus Roth in der 80. Minute auf 2:1 heran. Doch Obergünzburg ließ keine Spannung aufkommen: Sebastian Geiger (86.) und Heinold in der Nachspielzeit sorgten für den 4:1-Endstand, wobei Heinold den letzten Treffer per Elfmeter erzielte.Schiedsrichter: Peter Skipor (Memmingen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 120 Ein Treffer reichte der SG Betzigau/Wildpoldsried zum knappen Sieg über den SSV Wertach. In der 33. Minute erzielte Pius Rist das entscheidende Tor. Bis zum Schlusspfiff hoffte Wertach vergeblich auf einen Lucky-Punch, der einen Punkt eingebracht hätte.Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 120

Der SC Untrasried (in blau) setzte sich gegen Neugablonz durch. – Foto: Stefan Günter



Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 150 Mehr als 50 Minuten Unterzahl bedeuteten ein zu großes Handicap für den BSK Olympia Neugablonz, der beim SC Untrasried mit 2:3 verlor. Der BSK ging in der 28. Minute durch Benjamin Maier in Führung. Doch Untrasried ließ sich nicht entmutigen und glich nur sieben Minuten später aus: Tobias Kopf verwandelte einen präzisen Flugball von Samuel Prinz im Sechzehner. Kurz darauf sah Eraldo Stafa die Rote Karte und schwächte Neugablonz somit. In der zweiten Halbzeit brachte Alexander Gropper Untrasried in der 58. Minute in Führung. Denis Hoxhaj glich für den BSK in der 72. Minute noch einmal aus. Doch Gropper stellte in der 81. Minute den 3:2-Endstand her.Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 60 Im heimischen Offino-Stadion hatte der VfB Durach II nichts zu bestellen und zog gegen den SV Mauerstetten mit 0:5 den Kürzeren. Jonathan Vuist eröffnete in der 8. Minute den Torreigen mit dem 0:1. Tobias Junginger erhöhte in der 25. Minute, bevor Martin Wahl, der in der 37. Minute das 0:3 erzielte. Nach der Halbzeit schnürte Vuist seinen Doppelpack zum 0:4. Durachs Salomo Sagna sah in der 72. Minute die Gelb-Rote Karte. Doch das war noch nicht der Schlusspunkt. Den setzte in der 88. Minute Maximilian Kraus mit einem Elfmeter zum 0:5.Schiedsrichter: Lukas Dimdik (Füssen) - Zuschauer: 60



Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 90 Der FC Türksport Kempten war im Stadtduell mit dem TSV Kottern chancenlos und verlor mit 0:6. Bereits in der vierten Minute sorgte Martin Lekaj für das 0:1, Sven Kopp schlug in der achten Minute zu - 0:2. Luca Kerber (32.) und Fabian Günes (50.) weiter, bevor Kopp kurz nach der Pause mit dem 0:5 schon alles klar machte. Den Schlusspunkt setzte Christian Denner in der 76. Minute.Schiedsrichter: Lukas Häring (Erkheim) - Zuschauer: 90