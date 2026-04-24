Der SE Freising plant für die Bezirksliga – doch auch die Landesliga winkt

Freisings Sportchef Heiko Baumgärtner. – Foto: fupa

SEF-Sportchef Heiko Baumgärtner hat den Kader für 2026/27 fast komplett. Doch die Erfolgsserie könnte die Planungen zumindest in Frage stellen.

Das Frühjahr ist beim Fußball ja auch die Zeit, in der die Weichen für die neue Saison gestellt werden. Nur: Beim SE Freising ist das gerade hinsichtlich der Ligazugehörigkeit eine verzwickte Angelegenheit. Nicht ganz einfach könnte auch das Heimspiel gegen den FC Langegeisling (Freitag, 18.30 Uhr) werden.

Lange sah es danach aus, als könnten die Lerchenfelder die Straßenkarte der Bezirksliga Nord draußen lassen. Nicht vieles sprach im Winter dafür, dass die Gelb-Schwarzen noch mal zum Kreis der Favoriten um den Aufstieg in die Landesliga zählen. Und deswegen war Sportchef Heiko Baumgärtner in der fußballlosen Kältezeit bereits „voller Tatendrang“, wie er es beschreibt – und organisierte fast den vollständigen Kader für die neue Saison. Für die neue Bezirksliga-Saison.

Der Großteil der Spieler hat längst zugesagt. Kapitän Felix Fischer etwa, Torwart Jonas Trost, aber auch die Neuzugänge Florian Wagner und Bastian Lommer. Nur einzelne Abgänge sollte es geben. Spieler, die bislang wenig Einsatzzeit bekamen, oder den Aufwand nicht mehr stemmen können. Doch nachdem der SEF famos ins Restprogramm gestartet war, zuletzt elfmal nicht verloren hat, stellt sich die Frage: Muss aus dem Bezirks- noch ein Landesligakader werden?

Ein Zähler trennt den SEF vom Relegationsrang. Doch Baumgärtner ist nicht bange. Man habe das Thema intern besprochen. „Wir haben die Qualität für die Landesliga“, denkt er. „Zwar nicht, um oben mitzuspielen“, aber für den Klassenerhalt würde es reichen.

Und deswegen sind die Freisinger dabei, den Kader nur noch punktuell zu verstärken. Ein Torwart soll auf jeden Fall noch kommen, als Backup für Jonas Trost. Zudem laufen Gespräche mit einem Verteidiger und einem Mann für die Offensive. Nicht etwa, weil man dem Personal nicht vertrauen würde. Aber einige Verletzungen bremsten den SEF heuer eben doch aus. Joshua Steindorf ist das namhafteste Beispiel.

Für große Freude sorgt bei den Lerchenfeldern auch, dass Trainer Mijo Stijepic, der Vater des aktuellen Erfolges, bereits bei der Vorstellung im Winter für ein weiteres Jahr zugesagt hat. Auch Assistenztrainer Christoph Glas und Co. bleiben.

Die Frage, in welcher Spielklasse Freising 2026/27 antreten wird, kann das Team nun in den verbleibenden vier Partien selbst beantworten. Eine harte Nuss dürfte heute der FC Langengeisling werden. Die Truppe aus dem Erdinger Stadtteil avancierte mit zuletzt sechs Siegen in Serie zur formstärksten Mannschaft der Liga – und ist damit aktuell tatsächlich noch ein bisschen besser aufgelegt als der SEF.