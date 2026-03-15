Der SE Freising gewinnt 3:1 und verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Fabrizio Brandes steht bereits bei 14 Saisontreffern. – Foto: FuPa

Fabrizio Brandes trifft doppelt beim Sieg des SE Freising. Die Gelb-Schwarzen bleiben unter Neu-Trainer Stijepic weiter ohne Niederlage.

Können die Fußballer des SE Freising Abstiegskampf? Aktuell treten sie den Beweis in der Bezirksliga an, denn auch im dritten Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr blieben die Lerchenfelder ungeschlagen: Sie gewannen am Sonntagnachmittag beim TSV 54-DJK München mit 3:1 (2:0).

In der Bezirksliga Nord geht es richtig eng zu. Kleine Serien können viel bewirken – und so setzten die Kicker aus der Savoyer Au mit einem wichtigen Sieg zu einem weiteren Befreiungsschlag an. In der Landeshauptstadt präsentierten sich die Gelb-Schwarzen am Sonntag stark verbessert, siegten in der Endabrechnung völlig verdient und blieben damit unter Neu-Trainer Mijo Stijepic ungeschlagen. „Das war heute hochverdient, wir hätten auch höher gewinnen können“, fasste er die 90 Minuten zusammen. „Wir dürfen aber auch nicht zu gierig werden.“

Zunächst sah es so aus, als würde es ein ruhiger Nachmittag werden. Denn zur Pause lag der SEF, der das Spiel weitestgehend unter Kontrolle hatte, mit zwei Toren vorne. Erst verwandelte Kapitän Felix Fischer vom Punkt nach einem Foul an Florian Huber (29.). Und kurz vor der Halbzeit traf schließlich wieder einmal Fabrizio Brandes, aktuell Freisings Lebensversicherung. Nach toller Vorarbeit über die linke Seite wuchtete Brandes die Kugel ins Eck (45.).

Doch nach der Pause kam München 54 zunächst heran – und einmal mehr war es eine Standardsituation, die den SEF in Bedrängnis brachte: Ahmet Ünal traf aus dem Gewühl heraus (49.). Doch die Freisinger sind derzeit so gefestigt, dass sie sich davon nicht aus der Bahn bringen lassen. Und wenig später war der alte Abstand wiederhergestellt: Luca Stubenvoll hatte Flügelmann Huber an die Grundlinie geschickt, und dessen Hereingabe konnte erneut Fabrizio Brandes aus sieben Metern knochentrocken ins lange Eck zum vorentscheidenden 3:1 abschließen (64.). „Für Fabrizio freut es mich sehr“, lobte Coach Stijepic. Der SEF-Angreifer trifft in Abwesenheit seiner Sturmkollegen Christian Schmuckermeier und Joshua Steindorf verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk und steht mittlerweile bereits bei 14 Saisontreffern.