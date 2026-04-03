Der SCO II schlägt Gilching und schielt auf den ersten Nichtabstiegsplatz

Der SC Oberweikertshofen II (weiße Trikots) im Spiel gegen den TSV Türkenfeld (in Blau). – Foto: Dieter Metzler

Oberweikertshofen II gewinnt 2:1 gegen Gilching II. Jetzt könnte der erste Nichtabstiegsplatz am Ostermontag erreicht werden.

Mit einem 2:1 (2:0) gegen den TSV Gilching II hat der SC Oberweikertshofen II am Donnerstagabend drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. „Jetzt sind wir wieder dran. Wir dürfen aber nicht nachlassen“, sagte Trainer Daniel Stapfer nach dem Schlusspfiff. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal unnötig spannend, als Oliver Henecka für die Gäste verkürzte.

Sollte der SCO am Ostermontag im Heimspiel gegen den TSV Landsberg nachlegen und Maisach gleichzeitig gegen Unterpfaffenhofen verlieren, würden die Oberweikertshofener erstmals seit längerer Zeit wieder auf einen direkten Nichtabstiegsplatz klettern.

„Die Anfangsphase des Spiels gehörte klar uns“, sagte Stapfer, der allerdings auch nicht verschwieg, dass mit Kilian Lachmayr, Bohdan Andrusyk, Nico Scheibner und Felix Hallmaier vier Spieler aus dem Landesliga-Kader aushalfen. Bis zur 35. Minute habe seine Mannschaft alles im Griff gehabt. In dieser Phase sorgten Nico Scheibner und Marco Schnellinger für die verdiente 2:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel übernahm allerdings Gilching die Initiative und war klar spielbestimmend. In der Nachspielzeit setzte die Bezirksliga-Reserve verstärkt auf lange Bälle. Einer dieser Angriffe führte in der 94. Minute schließlich noch zum Anschlusstreffer – mehr ließ der SCO aber nicht mehr zu. (Dieter Metzler)