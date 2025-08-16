Der SCK hat sich in ganz vielen Bereichen neu aufgestellt

Ein Jahr nach der so unglücklich verpassten Rückkehr in die Oberliga Niederrhein präsentiert sich der SC Kapellen runderneuert. Vor allem im Umfeld der Mannschaft des Landesligisten hat sich einiges getan. Vor dem Meisterschaftsauftakt am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) beim SSV Bergisch Born hat die NGZ mal nachgefragt:

In seiner zweiten Saison als Trainer des SCK hatte Lennart Ingmann einen kleinen Umbruch zu moderieren. Über viele Jahre erprobtes Personal, allen voran Robert Wilschrey (Holzheim) und Can Yücel (Uedesheim), ist von Bord gegangen. Die entstandenen Lücken in der Führungszentrale müssen gefüllt werden.

Fünf seiner sechs Testspiele konnte der SCK gewinnen, darunter ein 4:0-Sieg über den Landesligisten FC Lintfort (Gruppe 2) und ein 1:0-Erfolg über den TuS BW Königsdorf aus der Mittelrheinliga. Das Duell mit der Holzheimer SG endete 1:1. „Dafür können wir uns zwar nix kaufen, aber gut ist es trotzdem, weil es uns in der Zusammenstellung des Kaders bestätigt“, sagt der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Auch das dreitägige Trainingslager auf heimischer Anlage brachte das Team weiter. Im Gegensatz zur Konkurrenz litt der SCK zudem kaum unter urlaubsbedingten Fehlzeiten. Ferber: „In enger Abstimmung mit dem Spielerrat haben wir da eine gute Regelung gefunden.“

Was lief nicht so gut?

„Ich kann jetzt nicht sagen, da ist was komplett schiefgelaufen“, stellt Ferber fest. Schade findet er allerdings, dass mit der SVG Weißenberg noch keine Einigung über die Freigabe des gerade erst aus einer langen Verletzung aufs Spielfeld zurückgekehrten Bryan Schomann (19) erreicht werden konnte.

Wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Alexander Fuchs, Jannis Waffenschmidt, Justin Schiffer, Leo Stegner, Cain Zaunbrecher, Hiroya Suguro und natürlich der hocherfahrene Leonard Lekaj haben mit ihrer Qualität dafür gesorgt, „dass wir in der Breite stärker geworden sind“, findet Ferber. Zudem machen sie den Arrivierten Druck. Ferber drückt das so aus: „Die Alten sind wacher geworden.“ So hat der von der Außenbahn ins Abwehrzentrum gerückte Manu Ioannidis (29) leistungsmäßig noch einmal deutlich zugelegt. Ferber: „Er hat mehr trainiert – und das merkt man auch.“ Die Frage, wer am Sonntag in Bergisch Born in der ersten Elf steht, vermag er jedenfalls nicht zu beantworten.

Was ist drin in dieser Saison?

Im abgelaufen Jahr war der Verein vor allem mit Personalien abseits der Mannschaft beschäftigt: Nach der Trennung von Fabian Nellen Anfang Juni 2024 musste zunächst ein neuer Trainer gefunden werden. Zu Beginn des Jahres traten der Vorsitzende Philip Breuer, sein Stellvertreter Frank Frinken und Geschäftsführer Ralf Stübben zurück. Mit Ivan Ardines, Patrick Becker und Heiko Ziemann ist die Führungsetage inzwischen wieder komplett besetzt.

Auch der Staff hinter Ingmann ist neu: Als Co-Trainer haben Illich Mendoza und Thomas Welzer übernommen, Marvin Mund fungiert als Teammanager. „Damit haben wir jetzt endlich wieder Zeit gehabt, uns auf die Zusammenstellung der Mannschaft zu konzentrieren“, sagt Ferber.

Große Töne spuckt er trotzdem keine: „Klar, besser als Platz neun wie in der vergangenen Saison sollte es schon sein. Aber unsere Mittel sind begrenzt. Wir können nicht, wie Wülfrath das mit Youssef El Boudihi gemacht hat, mal eben einen Spieler von Gnadental weglotsen ...“