Der Schwinger SC ist abgestiegen - Hagen II und der FSV II gerettet

Mit einem 4:1-Erfolg über den Schwinger SC hat der TSV Eintracht Immenbeck III am letzten Spieltag der 2. Kreisklasse Stade seine perfekte Heimbilanz gewahrt. Zwölf Spiele, zwölf Siege, so lautet die Bilanz des Meisters, der sich auch gegen die Gäste aus Schwinge keine Blöße gab. Für den SC Schwinge bedeutet die Niederlage hingegen den Abstieg. Der SSV Hagen II und der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II bleiben damit in der Klasse.

Vor Anpfiff gab es einen besonderen Moment: Trainer Marvin König kehrte für eine Halbzeit auf den Platz zurück. „Die Mannschaft entschied sich, mir nach über einem Jahr ohne Spielpraxis einen letzten Einsatz zu ermöglichen“, berichtet König. In der Trinkpause wurde er unter Applaus vom Feld verabschiedet und seine Spieler standen Spalier. „Ein Gänsehautmoment“, so der Coach.

Sportlich setzte Immenbeck früh ein Zeichen: Jonas Kock traf in der 14. Minute zur Führung. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Luca Gützlaff (28., Foulelfmeter) brachte die Gäste noch einmal kurzzeitig ins Spiel, doch Kock stellte nur fünf Minuten später per Traumtor in den Winkel die Führung wieder her.

Die zweite Halbzeit wurde auf der Immenbecker Sportanlage zur Feier. „Die 2. Herren kehrten vom Bosseln zurück und brachten ordentlich Lautstärke mit. Der Funke sprang auf die Mannschaft über“, so König. In der 60. Minute traf Nils Rössner zum 3:1, ehe Marcel Schöngraf in der 82. Minute für den Schlusspunkt sorgte – ausgerechnet in seinem Abschiedsspiel. „Ein weiteres emotionales Kapitel“, sagt König. „Gänsehaut, die Zweite.“

„Der Heimsieg war unter heißen Bedingungen nie gefährdet und absolut verdient. Die perfekte Heimbilanz bleibt damit bestehen. Eine beeindruckende Serie“, bilanziert Marvin König zum Abschluss einer starken Saison.