 2026-06-03T09:07:03.210Z

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Der Schritt in die Oberliga

SV Wilhelmshaven verpflichtet Torjäger Klaas Bikker

von red · Heute, 11:17 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Wilhelmshaven

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SV Wilhelmsh
Klaas Bikker
Klaas Bikker

Der SV Wilhelmshaven hat sich die Dienste eines vielversprechenden Offensivspielers gesichert. Zur kommenden Saison wechselt Klaas Bikker vom SV Großefehn an die Jade.

Mit seiner Größe, Präsenz im Strafraum und ausgeprägten Torgefahr bringt Klaas Bikker Eigenschaften mit, die dem Offensivspiel des SV Wilhelmshaven zusätzliche Optionen verleihen sollen.

Für den Angreifer bedeutet der Wechsel zugleich den Schritt in die Oberliga Niedersachsen. Der SV Wilhelmshaven sieht in der Verpflichtung einen wichtigen Baustein für die Zukunft und freut sich darüber, dass sich das Nachwuchstalent trotz anderer Möglichkeiten für den Weg an die Jade entschieden hat. Mit Klaas Bikker gewinnt der Verein einen jungen Spieler, der sich auf höherem Niveau beweisen und den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen möchte.