Der schnelle Weg zu allen Kreispokalen 2026/27

Klickt den Kreispokal an und ihr landet bei den aktuell anstehenden Partien sowie allen Ansetzungen.
Favoriten: SpVgg Vreden (OL), GW Nottuln, Eintracht Ahaus (beide WL)
Favorit: TuS Sundern (LL)
Favorit: RW Ahlen (WL)
Favorit: SC Peckeloh, VfL Theesen (beide WL)
Favoriten: DJK TuS Hordel (OL), Concordia Wiemelhausen (WL)
Favorit: Post TSV Detmold (LL)
Favoriten: ASC 09 Dortmund (OL), BSV Schüren, FC Roj, Lüner SV, Türkspor Dortmund (alle WL)
Favorit: SSV Buer (WL)
Favoriten: TSV Victoria Clarholz (OL), FC Kaunitz, FSC Rheda (beide WL)
Favoriten: TSG Sprockhövel, TuS Ennepetal (beide OL), SC Obersprockhövel, SpVg Hagen 11 (beide WL)
Favoriten: SC Herford, FC RW Kirchlengern (beide WL)
Favoriten: SpVgg Horsthausen (OL), Wacker Obercastrop, DSC Wanne-Eickel (beide WL)
Favoriten: SV Schmallenberg/Fredeburg, SG Bödefeld/Henne-Rartal (beide LL)
Favoriten: 1. FC Nieheim, Spvg Brakel, TuS Bad Driburg, SV Bonenburg (alle BL)
Favorit: FC Iserlohn (WL)
Favorit: TuS Lipperreihe, TBV Lemgo (beide LL)
Favorit: SV Lippstadt 08 (OL), SuS Bad Westernkotten (WL)
Favorit: FC Preußen Espelkamp (LL)
Favorit: RSV Meinerzhagen (LL)
Favorit: SC RW Maaslingen (OL)
Favoriten: 1. FC Gievenbeck, Westfalia Kinderhaus, TuS Hiltrup (alle OL), FC Nordkirchen (WL)
Favorit: SG Finnentrop/Bamenohl (WL)
Favoriten: SV Heide Paderborn, SF DJK Mastbruch (beide LL)
Favorit: SpVgg Erkenschwick, SV Schermbeck (beide OL), SV Vestia Disteln (WL)
Favoriten: TuS Erndtebrück, Germania Salchendorf (beide WL)
Favorit: SF Ostinghausen (WL)
Favorit: FC Eintracht Rheine (OL), SuS Neuenkirchen, SV Mesum (beide WL)
Favorit: Ibbenbürener SpVg (LL)
Favoriten: Holzwickeder SC, VfL Kamen (beide WL)