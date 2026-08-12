 2026-08-12T04:46:12.593Z

Allgemeines

Der schnelle Weg zu allen Kreispokalen 2026/27

Das sind die Favoriten in den einzelnen Kreispokal-Wettbewerben.

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Santner

Klickt den Kreispokal an und ihr landet bei den aktuell anstehenden Partien sowie allen Ansetzungen.

Kreispokal Ahaus/Coesfeld

Favoriten: SpVgg Vreden (OL), GW Nottuln, Eintracht Ahaus (beide WL)

Kreispokal Arnsberg

Favorit: TuS Sundern (LL)

Kreispokal Beckum

Favorit: RW Ahlen (WL)

Kreispokal Bielefeld

Favorit: SC Peckeloh, VfL Theesen (beide WL)

Kreispokal Bochum

Favoriten: DJK TuS Hordel (OL), Concordia Wiemelhausen (WL)

Kreispokal Detmold

Favorit: Post TSV Detmold (LL)

Kreispokal Dortmund

Favoriten: ASC 09 Dortmund (OL), BSV Schüren, FC Roj, Lüner SV, Türkspor Dortmund (alle WL)

Kreispokal Gelsenkirchen

Favorit: SSV Buer (WL)


Kreispokal Gütersloh

Favoriten: TSV Victoria Clarholz (OL), FC Kaunitz, FSC Rheda (beide WL)

Kreispokal Hagen

Favoriten: TSG Sprockhövel, TuS Ennepetal (beide OL), SC Obersprockhövel, SpVg Hagen 11 (beide WL)

Kreispokal Herford

Favoriten: SC Herford, FC RW Kirchlengern (beide WL)

Kreispokal Herne

Favoriten: SpVgg Horsthausen (OL), Wacker Obercastrop, DSC Wanne-Eickel (beide WL)

Kreispokal Hochsauerlandkreis

Favoriten: SV Schmallenberg/Fredeburg, SG Bödefeld/Henne-Rartal (beide LL)

Kreispokal Höxter

Favoriten: 1. FC Nieheim, Spvg Brakel, TuS Bad Driburg, SV Bonenburg (alle BL)

Kreispokal Iserlohn (noch nicht ausgelost)

Favorit: FC Iserlohn (WL)

Kreispokal Lemgo

Favorit: TuS Lipperreihe, TBV Lemgo (beide LL)

Kreispokal Lippstadt

Favorit: SV Lippstadt 08 (OL), SuS Bad Westernkotten (WL)

Kreispokal Lübbecke

Favorit: FC Preußen Espelkamp (LL)

Kreispokal Lüdenscheid

Favorit: RSV Meinerzhagen (LL)

Kreispokal Minden

Favorit: SC RW Maaslingen (OL)

Kreispokal Münster

Favoriten: 1. FC Gievenbeck, Westfalia Kinderhaus, TuS Hiltrup (alle OL), FC Nordkirchen (WL)

Kreispokal Olpe

Favorit: SG Finnentrop/Bamenohl (WL)

Kreispokal Paderborn

Favoriten: SV Heide Paderborn, SF DJK Mastbruch (beide LL)

Kreispokal Recklinghausen

Favorit: SpVgg Erkenschwick, SV Schermbeck (beide OL), SV Vestia Disteln (WL)

Kreispokal Siegen-Wittgenstein (noch nicht ausgelost)

Favoriten: TuS Erndtebrück, Germania Salchendorf (beide WL)

Kreispokal Soest

Favorit: SF Ostinghausen (WL)

Kreispokal Steinfurt

Favorit: FC Eintracht Rheine (OL), SuS Neuenkirchen, SV Mesum (beide WL)

Kreispokal Tecklenburg

Favorit: Ibbenbürener SpVg (LL)

Kreispokal Unna/Hamm

Favoriten: Holzwickeder SC, VfL Kamen (beide WL)