Roger Fritzsch ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden und fährt positiv zum Tabellenführer. – Foto: © Jasmina Draftz

"Der Schlüssel liegt im Ballbesitz" In der Thüringenliga empfängt am kommenden Spieltag Tabellenführer SV SCHOTT Jena den FSV Schleiz - ein Topspiel auf den zweiten Blick.

Denn beide Teams zeigen sich aktuell in hervorragender Form: Während SCHOTT Jena eine Siegesserie von sechs Partien vorweisen kann, ist Schleiz seit fünf Spielen ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum vier Siege und ein Unentschieden.

Schleiz im Aufwind nach holprigem Saisonstart FSV-Trainer Roger Fritzsch weiß um die Stärken seines Teams, betont aber, dass die jüngste Erfolgsserie keine Zufall ist: „Wir haben in den letzten fünf Begegnungen nichts anders gemacht als vorher, außer dass wir unsere Chancen besser genutzt haben. Zu Beginn der Saison hatten wir eine Ergebniskrise, aber keine Leistungskrise. Wir haben der Mannschaft immer wieder Mut zugesprochen. Bis auf den schwachen Auftritt in Neustadt waren wir mit unseren Leistungen zufrieden“, erklärt Fritzsch. Die Schleizer haben sich in den vergangenen Spielen gefestigt und Selbstvertrauen getankt. „Wir freuen uns auf diese Begegnung, weil genau solche Spiele uns helfen, weiter zu lernen“, so der Trainer.

SCHOTT Jena beeindruckt diese Saison mit einem Torfestival: 43 Treffer in zehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Schleiz traf bisher „nur" 19 Mal. Dennoch sieht Fritzsch Chancen: „Ohne SCHOTT bisher live gesehen zu haben, ist es beeindruckend, was sie diese Saison abliefern. Aber es überrascht mich nicht – sie spielen seit Jahren sehr ansehnlichen Fußball, und jetzt drücken sich ihre Ergebnisse auch in brutal starken Zahlen aus." Für den Schleizer Trainer ist klar, wie man die Jenaer stoppen könnte: „Der Schlüssel liegt im eigenen Ballbesitz. Es erfordert enorme defensive Stabilität, aber Ruhe und Sauberkeit am Ball sind entscheidend, um SCHOTT nicht in ihren gewohnten Flow kommen zu lassen."