Der schlimmste Tag in unserer Vereinshistory…

Auswärts bei der zweiten von Türk Genc und es startete alles andere als gut. Viele kranke und verletzte Spieler, dazu bereits angeschlagene Jungs im Kader. Es folgte eine Hiobsbotschaft in der Kabine kurz vor Spielbeginn über eine weitere spontane Absage, wodurch der gerade mal ausreichende Kader nun auf 10 Spieler schrumpfte. Unsere Jungs entschieden sich dennoch anzutreten und das Beste daraus zu machen. Das Spiel startete und wir legten so defensiv los wie noch nie zu vor. Philipp auf der 6, Dario auf IV und „vorne“ Timo. Türk Genc tat sich sehr schwer gegen unser heutiges Abwehrbollwerk, wenige klare Chancen für die Gastgeber, die es mehrfach aus der zweiten Reihe versuchten, jedoch ohne Gefahr für Patrick im Tor unserer Truppe. Es dauerte bis zur 27ten Minute bis Türk Genc gegen unsere 10er Truppe das 1-0 erzielten konnte. Bis dahin konnten wir sogar wirklich zufrieden sein. Mit diesem Kader und von Beginn an einen Spieler weniger auf dem Feld und dennoch stand die 0 eine knappe halbe Stunde. Nach dem

Gegentreffer ein kurzer Blick auf die bereits angeschlagen Spieler, welcher uns jedoch ein wenig Angst brachte. Neben Sven und Timo, die sichtlich mit starken Schmerzen kämpften war auch Mesut mittlerweile angeschlagen und zeigte an, dass er Probleme hatte. Aber auch er Biss auf die Zähne und machte weiter, ging leider auch nicht anders. In Minute 42 das 2-0 für die Heimmannschaft. Mit dem Halbzeitpfiff startete für unseren Betreuer Paddy die wahrscheinlich stressigste Halbzeit, die er je erleben durfte. Viele Behandlungen und weiter schlechte Nachrichten. Die zweite Halbzeit musste daher auf Grund Verletzungen von Timo, Mesut und Edon (knickte kurz vor der Halbzeit um) mit der minimal Besetzung von 7 Spielern starten. Wer sich nun denkt schlimmer geht es nicht, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen. Nach einem eigentlich harmlosen Zweikampf lag Dario auf dem Boden, der konnte jedoch auch nicht weiter machen und so musste der Schiedsrichter das Spiel in der 47sten Minute abbrechen. Bitterer Tag für uns, aber ein großes Dankeschön an Türk Genc, die für diese Situation vollstes Verständnis zeigten.