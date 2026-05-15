Der schlafende Riese erwacht Fußball-Kreisliga A 9: Der SV Wittlich steht kurz vor der Rückkehr auf die überkreisliche Bühne. Trainer Christian Schroeder hat dem Traditionsverein wertvolle Impulse gegeben – und ist besonders stolz auf das Prunkstück des Teams. von Lutz Schinköth · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Torjubel gab es in dieser Saison reichlich. Am Sonntag könnte nun die große Feier beim SV Wittlich starten: Der Aufstieg naht. – Foto: Archiv/Sebastian Schwarz

Es könnte schon am Sonntag gefeiert werden in der Säubrennerstadt: Gewinnt der SV Wittlich sein Auswärtsspiel beim Derbygegner in Hetzerath, ist der Aufstieg perfekt, falls Verfolger SV Dörbach gegen die SG Herforst zwei Tage zuvor nicht gewinnt. Verliert Dörbach, würde sogar ein Remis reichen.

Der Aufstieg wäre das Ende einer Durststrecke. Der Traditionsverein von der Lieser, der von 1992 bis 1997 Oberligist war, spielte vor fünf Jahren zuletzt in einer SG mit dem SV Lüxem auf überkreislicher Bühne, ehe danach der Neuaufbau in der B-Klasse folgte. Letztmals eigenständig in der Bezirksliga unterwegs war der SVW in der Saison 2005/06. „Als ich im Sommer in Wittlich angetreten bin, hieß es, mit diesem Traditionsverein einen schlafenden Riesen zu übernehmen. In der Mannschaft steckt verdammt viel Potenzial, ein Aufstieg in die Bezirksliga würde einen großen Aufschwung für den SV Wittlich bedeuten. Ich möchte die Leute begeistern mit dem Fußball, den wir hier spielen“, lässt Trainer Christian Schroeder durchblicken. An der Konstellation habe sich nicht allzu viel geändert gegenüber den Wochen zuvor, sagt der 32-Jährige – außer der Tatsache, dass der SV Dörbach mit aktuell 53 Punkten und drei Zählern Rückstand nun der einzige Verfolger ist, nachdem es den direkten Vergleich bei der SG Laufeld/Buchholz mit 1:0 gewann.

Der SVW steht am Sonntag in Hetzerath (Anstoß ist 15 Uhr) vor einer kniffligen Aufgabe. „Spiele gegen den SV Hetzerath sind immer intensiv. Sie haben drei, vier Spieler mit einer sehr hohen individuellen Qualität in ihren Reihen, wie Mario Kön mit Oberligaerfahrung. Meine Jungs sind heiß, auch dieses Duell zu gewinnen“, fordert der Coach des SVW Leidenschaft, Laufbereitschaft und Widerstandsfähigkeit. Die jüngste Partie bei der bereits abgestiegenen SG Mont Royal Kröv (5:0) hatte es trotz des deutlichen Ausgangs in sich: „Die Herausforderung bestand darin, dass viele Spieler aus unserem jetzigen Kader dort eine Vergangenheit haben und aus Kröv und Umgebung stammen. Da war Feuer drin.“ Laut Schroeder habe seine Mannschaft nicht ihr bestes, aber ein solides und konzentriertes Spiel gemacht. „Der Sieg war auch in der Höhe verdient, doch Mont Royal hat über 90 Minuten sehr gut verteidigt und ist unheimlich viele Meter gegangen. Ausschlaggebend waren die große Spielfreude und das ideenreiche Spiel im Mittelfeld. Es ist uns gelungen, mit viel Ballbesitz die gegnerischen Ketten zu verschieben und uns die Räume zu verschaffen.“