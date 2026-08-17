Der "Schlachter" ist beim TSV Buchholz angekommen

In der Vorsaison wurde Borck mit dem ETSV Hamburg Hamburger Meister. Zuvor war er lange für den SC Victoria und den VfL Pinneberg in der Oberliga aktiv. Beim TSV hat er sich schnell eingefunden: Beide bisherigen Saisonspiele absolvierte Borck, beim 4:0-Auswärtssieg gegen den TSV Sasel trug er sich zudem bereits in die Torschützenliste ein. Nach dem gelungenen Auftakt in Sasel folgte für Buchholz ein 0:4 gegen die TuS Dassendorf. Das für den 3. Spieltag vorgesehene Duell mit dem FC Teutonia 05 Ottensen ist auf Dienstag, 15. September, verlegt. Damit steht der TSV nach zwei Spielen bei drei Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 4:4.

„Das mit Schlachter und uns passt“ Auch beim Verein ist die Freude über den Zugang spürbar. In den eigenen Kanälen hebt Buchholz nicht nur Borcks sportliche Qualität hervor, sondern auch seine Rolle innerhalb der Gruppe. Der Spieler selbst formuliert seinen Anspruch klar: Er wolle „mit dem Team und den Fans eine tolle Saison spielen, jede Sekunde auf und neben den Platz genießen, alle mitreißen und mit Ehrgeiz und Leidenschaft vorangehen“. Der Ligamanager ordnet die Verpflichtung ebenfalls positiv ein. „Das mit Schlachter und uns passt“, wird er in den Vereinsmedien zitiert. Borcks Umzug nach Buchholz habe eine Tür geöffnet, nach guten Gesprächen sei die Sache dann schnell konkret geworden. Besonders schätzt der Klub offenbar, dass sich der erfahrene Spieler direkt einbringt.