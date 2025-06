„Der Schiri hat uns die Punkte geklaut“ – Pulheim wütet

Hohkeppel II demonstriert Aufstiegsreife – Kantersieg gegen Ford Niehl

Mit einem deutlichen 6:2-Heimerfolg gegen den CfB Ford Köln-Niehl hat die zweite Mannschaft des SV Eintracht Hohkeppel am Sonntagmittag ihre Aufstiegsambitionen in der Bezirksliga Staffel 1 untermauert. Die Mannschaft von Trainer Giuseppe Brunetto lieferte trotz personeller Ausfälle eine konzentrierte und dominante Vorstellung ab und bleibt bei noch zwei ausstehenden Partien auf Tuchfühlung mit Tabellenführer SSV Jan Wellem.

Schon in der Anfangsphase zeigte Hohkeppel II, dass man die Partie kontrollieren wollte. Die ersten Gelegenheiten hatten Stefan Fiegen und Behadil Sabani. In der 19. Minute wurde der hohe Druck erstmals belohnt: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld leitete die Kombination über die A-Junioren Demirbag und Alkan das 1:0 ein, das Robin Theisen artistisch per Hacke vollendete. Nur wenige Minuten später erhöhte Theisen nach erneuter Balleroberung über Fiegen und Sabani auf 2:0 (26.).

Auch in der Folge blieb die Heimelf spielbestimmend. Sabani versuchte es mit einem Heber aus großer Distanz, Matti Fiedler traf per Kopf die Latte, Fiegen und Theisen ließen weitere Chancen aus. Ford Niehl fand gegen das aggressive Pressing kaum Lösungen und war meist mit Defensivarbeit beschäftigt.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild unverändert fort. Theisen legte für Sabani auf, der in der 53. Minute auf 3:0 erhöhte. Wenig später bot sich Sabani die Chance zum Doppelschlag, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Gästetorwart Kevin Schaulis. Statt zu hadern, setzte Sabani wenig später mit einem feinen Chip Theisen in Szene, der mit seinem dritten Treffer das 4:0 markierte (65.).

In der Schlussphase durfte auch Teammanager Mehmet Dogan mitwirken – und der 37-Jährige zeigte prompt seine Klasse: Erst bereitete er das 5:0 durch Fiegen vor (85.), dann traf er selbst mit einem spektakulären Lupfer aus 40 Metern über den zu weit aufgerückten Schaulis hinweg zum 6:0 (87.).

Erst in den Schlussminuten konnte Ford Niehl das Ergebnis etwas korrigieren. Mateo Alpeza (88.) und Akin Bilgü (90.) nutzten defensive Nachlässigkeiten in der Hohkeppeler Hintermannschaft und sorgten für den 6:2-Endstand. Die Gegentore änderten jedoch nichts am verdienten Sieg des Tabellenzweiten, der in der Tabelle nun bei 64 Punkten steht.