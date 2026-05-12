"Der Scheinwerfer soll auf die Mannschaft gerichtet sein" Kreispokal Sinsheim +++ Reihens Trainer Christian Stumpf will vor seinem Abschied nicht im Mittelpunkt stehen +++ Die Hürde vor der Pokalverteidigung könnte mit Zuzenhausen II größer nicht sein von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Um diesen Pokal geht es am Mittwoch zwischen Zuzenhausen II und Reihen. – Foto: Berthold Gebhard

Nach 16 Jahren kann der SV Reihen etwas Historisches wiederholen. Die Titelverteidigung des Kreispokals wäre die erste seit 2010, als dem SV Rohrbach/S. zuletzt dieses Kunststück gelungen ist. Um das zu erreichen, muss das Kreisliga-Mittelfeldteam aber die ohne Frage beste Mannschaft auf Kreisebene der Saison 2025/26 schlagen. Der FC Zuzenhausen II ist der Finalgegner am Mittwoch, wenn es ab 19.30 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Waldangelloch um den Titel geht.

Der Favorit Die jüngsten Erinnerungen an den SV Reihen könnten besser nicht sein für den FC Zuzenhausen II. "Der Rückrundenauftakt am 1. März in Reihen war der Knackpunkt für uns und zwar im positiven Sinne", sagt Christoph Münster. 0:2 lag seine Elf damals nach 70 Minuten zurück und der Coach erwähnt, "dass wir trotzdem an uns geglaubt und tatsächlich noch mit 4:2 gewonnen haben." Seitdem ist der Verbandsliga-Unterbau regelrecht durch die Rückrunde geflogen, hat seinen Vorsprung auf Rang zwei und sämtliche weiteren Verfolger sukzessive ausgebaut. Daher ist es das Natürlichste überhaupt, die Favoritenrolle vor dem Finale an die Grün-Weißen zu vergeben.

Der Herausforderer und Titelverteidiger "Die Liga und der Pokal sind zwei verschiedene Paar Schuhe", sagt Christian Stumpf und hebt damit direkt hervor, was in diesem einen Spiel alles passieren kann, "Zuzenhausen steht in der Tabelle verdient ganz oben, im Endspiel kannst du dir davon aber nichts kaufen und diesen Trumpf wollen wir ziehen." Für den Reihener Trainer ist das Endspiel das letzte große Highlight, er hört nach Rundenende bekanntlich auf. Er will jedoch auf keinen Fall, dass dieses Thema immer wieder erwähnt wird: "Der Scheinwerfer soll auf die Mannschaft gerichtet sein. Es zählt nur das große Ganze und genauso kommunizieren wir es intern."

Die Besonderheit eines Endspiels "Es ist nur ein Spiel und wir alle wissen, dass dabei alles passieren kann", sagt Münster. Der Zuze-Coach stellt seine jungen Schützlinge auf eine große Zuschauerkulisse sowie darauf ein, mit dem Druck möglichst gut umzugehen. Zu den Chancen sagt er: "Es ist ganz einfach ein 50:50-Spiel." Münster hat den freien Montag für eine kleine Radtour nach Waldangelloch genutzt, um sich den Endspielort genauer anzuschauen. Zuze bleibt sich treu Personelle Unterstützung aus der Verbandsliga wäre theoretisch möglich, das ist in Zuzenhausen aber noch nie in ausschweifendem Maß genutzt worden. "Es wird einzig ein Torhüter aus dem Verbandsliga-Kader drinstehen, das war in den vorherigen Runden aber auch schon der Fall", verrät Münster und versichert, "von den Feldspielern wird keiner aus der Verbandsliga dabei sein."

Bei Zuzenhausen II läuft es diese Saison einfach richtig gut. – Foto: Berthold Gebhard

Das Kollektiv ist gefordert In Reihen ist der Kader dünner bestückt als in Zuze. "Chris Keil fehlt uns mit seinem Kreuzbandriss an allen Ecken und Kanten", sagt Stumpf. Mit Marlon Schwartz droht der zweite Stürmer auszufallen. Der Coach erläutert: "Er hat sich die Außenbänder angerissen. Vielleicht reicht es für Mittwoch, ich habe aber eher ein schlechtes Gefühl." Insgesamt muss die Mannschaft das laut dem 42-Jährigen, "im Kollektiv auffangen." Heimvorteil für Reihen "Zuzenhausen hat uns freundlicherweise die Tribüne überlassen", spricht Stumpf seinen Dank an den FC aus. Der Reihener Anhang plant erneut eine aufwendig präparierte Choreografie und wird seine Mannschaft über die Partie hinweg lautstark unterstützen. Der Spielort Eine große Tribüne aus Naturstein, ein renoviertes Klubhaus samt Kabinen und eine ganz besondere Atmosphäre, wenn das Flutlicht angeht herrscht auf dem Waldangellocher Götzenberg. Es ist angerichtet für ein hoffentlich spannendes und fußballerisch ansprechendes Finale am Mittwochabend. Der TSV Waldangelloch um seinen emsigen ersten Vorsitzenden Sascha Bürkel hat sich jedenfalls alle Mühe gegeben, ein guter Gastgeber zu sein. Und die Waldangellocher können große Spiele. Vor vier Jahren siegte der TSV Kürnbach im Relegationsfinale um die Landesliga in einer echten Hitzeschlecht jenseits der 35 Grad Celsius gegen den VfB Leimen mit 4:2. Der Weg ins Finale Beide legten eine beeindruckende Strecke zurück, um sich ihr Finalticket zu sichern. Zuze startete Anfang August 2025 mit einem souveränen 4:1 auf dem Blutberg der SG Untergimpern in die Pokalsaison, ehe um ein Haar der große Stolperer folgte. Eine Woche darauf gelang beim B-Klassen-Mittelfeldteam des FC Berwangen geradeso ein 2:1-Sieg. Über ein 4:2 im Achtelfinale beim A-Ligisten TSV Angelbachtal, hatten die Ligakonkurrenten aus Waibstadt im Viertelfinale (4:0) und Mühlbach (3:0) im Halbfinale nicht den Hauch einer Chance. Der Titelverteidiger lief in Runde eins beim A-Ligisten SV Babstadt einem zwischenzeitlichen Rückstand hinterher, gewann dann aber mit 3:2. Kampflos ging es ins Achtelfinale, in dem gegen den B-Ligisten SC Siegelsbach erneut ein Rückstand in einen 4:1-Erfolg gedreht wurde. Im Viertelfinale beim SV Treschklingen, welch Überraschung, lagen die Reihener ebenfalls mit 0:1 zurück, siegten dann aber mit 2:1. Das 2:0 im Halbfinale gegen den VfB Epfenbach machte die zweite Finalteilnahme in Folge perfekt.

Christian Stumpf kann mit seinem SV Reihen die Titelverteidigung erreichen. – Foto: Siegfried Lörz