Der SCBV kann sich beim Tabellenführer in den Aufstiegskampf spielen

Der SC Baldham-Vaterstetten gastiert am Sonntag beim TSV Trudering. Mit einem Sieg würde der SCBV ein großes Überholmanöver einleiten.

„Es ist ein ganz normales Spiel für uns“, relativiert Gediminas Sugzda den Hype vor dem Auswärtsspiel des SC Baldham-Vaterstetten am Sonntag, 13.15 Uhr, beim TSV Trudering. „Trudering hat etwas zu verlieren, wir nicht. Also können wir befreit aufspielen“, so der Coach vor dem Spitzenspiel. Heimlich, still und leise hat sich Baldham-Vaterstetten, auch begünstigt durch den Punktabzug für Haidhausen, an die Spitzengruppe der Kreisliga 3 herangeschlichen.

Sechs Punkte liegt der Gast hinter dem Tabellenführer. Angesichts eines Spiels mehr, das der SCBV noch zu absolvieren hat, kann mit einem Sieg am Sonntag ein großes Überholmanöver eingeleitet werden. „Wir sind nicht schlecht drauf, daher schauen wir, was geht“, zieht Sugzda die Understatement-Karte. Von einem vorgezogenen Finale will der Trainer gar nichts wissen: „Wir sind durch den Punktabzug für Haidhausen in diese Situation reingerutscht.“ Es gibt jedoch Schlimmeres, als in den Aufstiegskampf „hineinzurutschen“.

Das Hinspiel hat der SCBV daheim mit 0:2 verloren, „dafür wollen wir uns revanchieren“, betont Sugzda. „Wir wollen ein gutes Spiel machen und den Tabellenersten auf jeden Fall ärgern.“ Damit dies gelingt, muss der SC Baldham-Vaterstetten kämpferisch und spielerisch an sein Limit kommen. „Wir müssen dagegenhalten“, fordert der Coach, der auch darauf hinweist, dass sein Team über genügend spielerische Mittel verfügt, um Trudering zu schlagen. „Wir haben bewiesen, dass wir Tore machen können. Wenn wir kämpfen und uns nicht beeindrucken lassen, haben wir eine reelle Chance, dort etwas zu holen.“