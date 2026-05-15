 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Der SC Wiedenbrück schafft den Klassenerhalt, wenn...

Der Blick des westfälischen Fußballs geht an diesem Wochenende auch in die 2. Bundesliga.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Einmal nochmal alles geben, um die Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu lassen.
Einmal nochmal alles geben, um die Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu lassen. – Foto: Imago Images

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
SC Wiedenbrück

Regionalligist SC Wiedenbrück ist sportlich in die Oberliga abgestiegen. Der in den vergangenen Wochen viel zitierte letzte Strohhalm "lebt" aber noch. Wenn am Samstag Platz 16 erreicht wird und Fortuna Düsseldorf am Sonntag in die 3. Liga absteigt, wäre der Klassenerhalt tatsächlich noch geschafft, da die Düsseldorfer U23 aus der Regionalliga zwangsabsteigen muss.

Realistischer als der Direktabstieg ist jedoch, dass Düsseldorf in die Relegation muss. Dann verschiebt sich die Entscheidung auf die Spieltage 22. Mai und 26. Mai. Als Gegner kommen dort Energie Cottbus, MSV Duisburg und RW Essen in Frage.

Die ganz theoretische Chance, dass der SV Rödinghausen in der Regionalliga-Tabelle noch abrutschen kann, haben wir hier aufgrund des mind. 13 Tore besseren Torverhältnisses gegenüber den Konkurrenten außer Acht gelassen.

FuPa Westfalen blickt auf die für Wiedenbrück notwendigen Szenarien:

Der SC Wiedenbrück erreicht am Samstag Platz 16,

  • wenn Wiedenbrück gegen Borussia Dortmund II gewinnt und dem Wuppertal SV gegen den Bonner SC kein um fünf Tore höherer Sieg gelingt
  • oder wenn Wiedenbrück gegen Borussia Dortmund II ein Remis holt und Wuppertal und die SSVg Velbert (bei Sportfreunde Siegen) auch nicht gewinnen
  • oder wenn Wiedenbrück verliert und Wuppertal ebenfalls verliert, dessen Niederlage aber nicht um fünf Tore geringer ausfällt, und Velbert maximal ein Remis holt (und dabei im Torverhältnis schlechter als Wiedenbrück bleibt)

>>> zur Tabelle der Regionalliga West

Fortuna Düsseldorf kann am Sonntag nur im Falle einer klaren Niederlage direkt in die 3. Liga absteigen.

Fortuna Düsseldorf steigt in die 3. Liga ab,

  • wenn Düsseldorf gegen Greuther Fürth mit mindestens drei Toren Unterschied verliert, Eintracht Braunschweig beim FC Schalke 04 nicht höher verliert und der DSC Arminia Bielefeld gegen Hertha BSC Berlin mindestens ein Remis holt.

Fortuna Düsseldorf muss in die Regelation zur 3. Liga,

  • wenn Düsseldorf gegen Fürth mit mindestens drei Toren Unterschied verliert, Braunschweig nicht höher verliert und Bielefeld verliert
  • wenn Düsseldorf gegen Fürth mit ein oder zwei Toren verliert, Braunschweig nicht höher verliert und Bielefeld mindestens ein Remis holt
  • wenn Düsseldorf gegen Fürth ein Remis holt, Braunschweig ebenfalls mindestens ein Remis holt und Bielefeld gewinnt.

>>> zur Tabelle der 2. Bundesliga

Der Klassenerhalt des SC Wiedenbrück hätte weitreichende Folgen, denn die Vizemeister in den überkreislichen Ligen würden profitieren. Die Westfalenliga-Vizemeister dürften direkt aufsteigen, drei der vier Landesliga-Vizemeister dürften aufsteigen und die zwölf Bezirksliga-Vizemeister dürften einen Aufsteiger unter sich ausspielen.