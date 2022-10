Der SC West reitet auf der Erfolgswelle West hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Trotzdem steckt die Elf im Abstiegskampf.

Die Stimmung könnte bei den Landesliga-Fußballern des SC West aktuell kaum besser sein. Nach dem souveränen 4:2-Erfolg im Derby gegen die SG Unterrath gab Trainer Goran Tomic seiner Mannschaft unter der Woche einen Tag trainingsfrei. Der Sieg gegen die SGU war der dritte Dreier in Folge. In den drei Spielen schossen die Linksrheinischen 13 Tore. Eine solche Siegesserie war dem SCW in der vergangenen Oberligasaison nicht gelungen.